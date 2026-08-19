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মালয়েশিয়ার পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে বাংলাদেশিদের, ভিসা সহজীকরণে গুরুত্ব

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
মালয়েশিয়ার পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে বাংলাদেশিদের, ভিসা সহজীকরণে গুরুত্ব
মালয়েশিয়ায় পর্যটন উপমন্ত্রী ওয়াইবি তুয়ান চিউ চুন মানের সঙ্গে বৈঠকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম. রাশিদুজ্জামান মিল্লাত। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করেছে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া। একই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইট সংখ্যা ও ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, ভিসাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ, প্রি-ভেরিফিকেশন এবং পর্যটন খাতে দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) পুত্রজায়ায় মালয়েশিয়ার পর্যটন, শিল্প ও সংস্কৃতি উপমন্ত্রী ওয়াইবি তুয়ান চিউ চুন মানের সঙ্গে বৈঠক করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম. রাশিদুজ্জামান মিল্লাত। বৈঠকে মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে পর্যটন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দুই দেশের পর্যটকদের জন্য বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় পর্যটন অভিজ্ঞতা তৈরির পাশাপাশি এ খাতে নতুন সহযোগিতার সুযোগ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে পর্যটন ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে ফ্লাইট সংখ্যা ও ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি পর্যটকদের ভ্রমণ আরও সহজ করতে ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও প্রি-ভেরিফিকেশন চালুর সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়।

এ ছাড়া পর্যটন খাতে দুই দেশের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সফলতার মডেল বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে উভয় পক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করে।

বৈঠকে আতিথেয়তা (হসপিটালিটি) খাতে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। মালয়েশিয়ার পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষিত ও যোগ্য কর্মী নেওয়ার সুযোগ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। এ জন্য বাংলাদেশি কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দুই পক্ষ মনে করে, পর্যটন উন্নয়ন, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক আরও গভীর করা সম্ভব। পর্যটন ও সংস্কৃতি খাতে এ ধরনের সহযোগিতা দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

বৈঠকে মালয়েশিয়ার পর্যটনবিষয়ক উপ-মহাসচিব চুয়া চুন হোয়া, টুরিজম মালয়েশিয়ার এশিয়া ও আফ্রিকা বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রচার বিভাগের পরিচালক নুওয়াল ফাধিলাহ কু আজমি, মালয়েশিয়ার পর্যটন, শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার মোসাম্মৎ শাহানারা মনিকা ও ফার্স্ট সেক্রেটারি (কমার্শিয়াল) প্রণব কুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

পর্যটনমালয়েশিয়াবাংলাদেশিপ্রতিমন্ত্রী
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