মালয়েশিয়ার পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে বাংলাদেশিদের, ভিসা সহজীকরণে গুরুত্ব

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করেছে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া। একই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইট সংখ্যা ও ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি, ভিসাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ, প্রি-ভেরিফিকেশন এবং পর্যটন খাতে দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) পুত্রজায়ায় মালয়েশিয়ার পর্যটন, শিল্প ও সংস্কৃতি উপমন্ত্রী ওয়াইবি তুয়ান চিউ চুন মানের সঙ্গে বৈঠক করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম. রাশিদুজ্জামান মিল্লাত। বৈঠকে মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে পর্যটন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দুই দেশের পর্যটকদের জন্য বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় পর্যটন অভিজ্ঞতা তৈরির পাশাপাশি এ খাতে নতুন সহযোগিতার সুযোগ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে পর্যটন ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে ফ্লাইট সংখ্যা ও ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি পর্যটকদের ভ্রমণ আরও সহজ করতে ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও প্রি-ভেরিফিকেশন চালুর সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়।
এ ছাড়া পর্যটন খাতে দুই দেশের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সফলতার মডেল বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে উভয় পক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করে।
বৈঠকে আতিথেয়তা (হসপিটালিটি) খাতে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। মালয়েশিয়ার পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষিত ও যোগ্য কর্মী নেওয়ার সুযোগ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়। এ জন্য বাংলাদেশি কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
দুই পক্ষ মনে করে, পর্যটন উন্নয়ন, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক আরও গভীর করা সম্ভব। পর্যটন ও সংস্কৃতি খাতে এ ধরনের সহযোগিতা দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।
বৈঠকে মালয়েশিয়ার পর্যটনবিষয়ক উপ-মহাসচিব চুয়া চুন হোয়া, টুরিজম মালয়েশিয়ার এশিয়া ও আফ্রিকা বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রচার বিভাগের পরিচালক নুওয়াল ফাধিলাহ কু আজমি, মালয়েশিয়ার পর্যটন, শিল্প ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার মোসাম্মৎ শাহানারা মনিকা ও ফার্স্ট সেক্রেটারি (কমার্শিয়াল) প্রণব কুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।
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