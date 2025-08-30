Ajker Patrika
নুরকে ফোনকল করেছেন প্রধান উপদেষ্টা, জানালেন গণঅধিকারের দপ্তর সম্পাদক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ০১
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর। ছবি: সংগৃহীত
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর। ছবি: সংগৃহীত

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে ফোনকল করেছেন। আজ শনিবার দুপুর ১টার দিকে তিনি নুরকে ফোনকল করেন এবং গতকালের ঘটনার বিস্তারিত জানতে চান। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন গণঅধিকার পরিষদের দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামান।

শাকিল উজ্জামান তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে জানান, ড. ইউনূস নূরকে তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং গতকালের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কথোপকথনের সময় নূর প্রধান উপদেষ্টাকে ঘটনাটি বিস্তারিত জানান। এরপর ড. ইউনূস তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, এ ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে শনিবার সকালে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান বিএনপির স্থানীয় কমিটির সদস্য ড. মঈন খান এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম। তাঁরা চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে নূরের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, গতকাল শুক্রবার রাতে রাজধানীর কাকরাইলে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতা-কর্মীদের লাঠিপেটা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এতে নুর গুরুতর আহত হন। তাঁর মাথায় ও নাকে আঘাত রয়েছে। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টানুরুল হক
