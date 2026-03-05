Ajker Patrika
জাতীয়

দুবাইয়ে আটকে পড়া বিমানের ২৭ জন ক্রুকে ফিরিয়ে আনল ইউএস-বাংলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ মার্চ ২০২৬, ১৩: ০৪
দুবাইয়ে আটকে পড়া বিমানের ২৭ জন ক্রুকে ফিরিয়ে আনল ইউএস-বাংলা
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ২৭ জন ফ্লাইট ক্রুকে ফিরিয়ে এনেছে ইউএস-বাংলা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান পরিস্থিতির মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ২৭ জন ফ্লাইট ক্রুকে ফিরিয়ে এনেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পাঁচ দিন সংযুক্ত আরব আমিরাতে আটকে ছিলেন বিমানের ফ্লাইট ক্রুরা।

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ফ্লাইট ক্রুরা একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। সেই অনিশ্চিত পরিস্থিতি থেকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে এনেছে দেশের অন্যতম সেরা এয়ারলাইনস ইউএস-বাংলা। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ক্রুদের পরিবার-পরিজন চরম উৎকণ্ঠায় সময় পার করছিল। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্রুদের ফিরিয়ে এনে তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও চিন্তামুক্ত করতে পেরেছে।

‘দেশে ফিরে মনভরে শ্বাস নিতে পারছি’‘দেশে ফিরে মনভরে শ্বাস নিতে পারছি’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ববোধ থেকেই ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস দুবাই এয়ারপোর্ট অথরিটির অনুমতিক্রমে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনার জন্য দুটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে আজ বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) একটি ফ্লাইট নিরাপদে ৩৭৮ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। অপর ফ্লাইটটি আগামীকাল শুক্রবার (৬ মার্চ) সকালে ঢাকায় অবতরণ করবে। বিশেষ ফ্লাইটগুলো ৪৩৬ আসনের এয়ারবাস ৩৩০-৩০০ এয়ারক্রাফট দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

আটকে পড়া বিমানের যাত্রীদের উদ্ধার করল ইউএস-বাংলাআটকে পড়া বিমানের যাত্রীদের উদ্ধার করল ইউএস-বাংলা

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যদুবাইএয়ারলাইনসইউএস বাংলা এয়ারলাইনসবিমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

হামলা জোরদার দুই পক্ষেরই

হামলা জোরদার দুই পক্ষেরই

বেতন-বোনাস বকেয়ার শঙ্কা ২৬৬ কারখানায়

বেতন-বোনাস বকেয়ার শঙ্কা ২৬৬ কারখানায়

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

সম্পর্কিত

ঈদুল ফিতরের ছুটি বেড়ে ৭ দিন

ঈদুল ফিতরের ছুটি বেড়ে ৭ দিন

৬ দিনে ঢাকা থেকে বাতিল ২১০ ফ্লাইট

৬ দিনে ঢাকা থেকে বাতিল ২১০ ফ্লাইট

দুবাইয়ে আটকে পড়া বিমানের ২৭ জন ক্রুকে ফিরিয়ে আনল ইউএস-বাংলা

দুবাইয়ে আটকে পড়া বিমানের ২৭ জন ক্রুকে ফিরিয়ে আনল ইউএস-বাংলা

ঈদযাত্রায় আজ মিলছে ১৫ মার্চের ট্রেনের টিকিট

ঈদযাত্রায় আজ মিলছে ১৫ মার্চের ট্রেনের টিকিট