প্রতিবেশী দেশের ইন্ধনে খাগড়াছড়িতে সহিংসতা, অভিযোগ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পূজাকে কেন্দ্র করে একটি মহল খাগড়াছড়িতে ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
তিনি বলেছেন, ‘আমাদের দেশে সনাতন ধর্মীদের একটা বড় উৎসব চলছে। এই উৎসবটাকে শান্তিপূর্ণভাবে করার জন্য আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু একটা মহল যারা চাচ্ছে ভালোভাবে এবং ধর্মীয় উদ্দীপনার সঙ্গে এবং উৎসবমুখরভাবে হতে না পারে সেই চেষ্টা করছে। এই একটি মহলই খাগড়াছড়িতে ঘটনা ঘটার চেষ্টা করছে।’
আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর পুরাতন রমনা থানা কমপ্লেক্সে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পাঁচটি থানার প্রশাসনিক কাম-ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
এ ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং সেখানে তিনজন নিহত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য আহত হয়েছে— এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘সাংবাদিক একটি সত্যি প্রশ্ন করেছেন। ভারতের ইন্ধনে বা ফ্যাসিস্টদের ইন্ধনে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। তবে কারওর ইন্ধনে যাতে ঘটনা ঘটাতে না পারে আমরা এইজন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের যিনি উপদেষ্টা তিনি সেখানে রয়েছেন, তিনি বিষয়টা দেখতেছেন। তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।’
এখন পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক অবস্থায় আছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনারা জানেন, কিছু সন্ত্রাসী পাহাড়ের ওপর থেকে ফায়ার করেছে। এই হাতিয়ারগুলো অনেক সময় বাইরে থেকে আসে। আমি অবশ্য দেশের নাম বলতে চাই না। আমার সাংবাদিক ভাই দেশের নামটা বলে দিছে। এসব প্রতিহত করতে চাইলে আপনাদের সবার সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার হবে। সবাই সাহায্য সহযোগিতা করবেন।’
সেখানে আটকে পড়া পর্যটকদের অধিকাংশকেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
এসময় তিনি আরও বলেন, ‘গতকাল থেকে আমাদের দেশে একটা উৎসব শুরু হয়ে গেছে। এই উৎসবের সময় কেউ যেন কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে। রাস্তা ঘাট যেন বন্ধ না করে এবং পূজা যেন নির্বিঘ্নভাবে উদ্যাপন করতে পারে। সবাইকে বলব সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য।’
পূজাকে কেন্দ্র করে একটি মহল খাগড়াছড়িতে ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
তিনি বলেছেন, ‘আমাদের দেশে সনাতন ধর্মীদের একটা বড় উৎসব চলছে। এই উৎসবটাকে শান্তিপূর্ণভাবে করার জন্য আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু একটা মহল যারা চাচ্ছে ভালোভাবে এবং ধর্মীয় উদ্দীপনার সঙ্গে এবং উৎসবমুখরভাবে হতে না পারে সেই চেষ্টা করছে। এই একটি মহলই খাগড়াছড়িতে ঘটনা ঘটার চেষ্টা করছে।’
আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর পুরাতন রমনা থানা কমপ্লেক্সে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পাঁচটি থানার প্রশাসনিক কাম-ব্যারাক ভবন নির্মাণকাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
এ ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং সেখানে তিনজন নিহত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য আহত হয়েছে— এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘সাংবাদিক একটি সত্যি প্রশ্ন করেছেন। ভারতের ইন্ধনে বা ফ্যাসিস্টদের ইন্ধনে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। তবে কারওর ইন্ধনে যাতে ঘটনা ঘটাতে না পারে আমরা এইজন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের যিনি উপদেষ্টা তিনি সেখানে রয়েছেন, তিনি বিষয়টা দেখতেছেন। তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।’
এখন পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক অবস্থায় আছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনারা জানেন, কিছু সন্ত্রাসী পাহাড়ের ওপর থেকে ফায়ার করেছে। এই হাতিয়ারগুলো অনেক সময় বাইরে থেকে আসে। আমি অবশ্য দেশের নাম বলতে চাই না। আমার সাংবাদিক ভাই দেশের নামটা বলে দিছে। এসব প্রতিহত করতে চাইলে আপনাদের সবার সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার হবে। সবাই সাহায্য সহযোগিতা করবেন।’
সেখানে আটকে পড়া পর্যটকদের অধিকাংশকেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
এসময় তিনি আরও বলেন, ‘গতকাল থেকে আমাদের দেশে একটা উৎসব শুরু হয়ে গেছে। এই উৎসবের সময় কেউ যেন কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে। রাস্তা ঘাট যেন বন্ধ না করে এবং পূজা যেন নির্বিঘ্নভাবে উদ্যাপন করতে পারে। সবাইকে বলব সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য।’
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৫০ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এজন্য ইইউ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্বাক্ষর হবে।৯ মিনিট আগে
বৈঠক শেষে সারাহ কুক সাংবাদিকদের বলেন, আগামী বছর বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য যুক্তরাজ্যের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছি। আমরা নির্বাচন কমিশন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করি।৪২ মিনিট আগে
নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্যাপনের লক্ষ্যে কিছু নিরাপত্তা পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশ পুলিশের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইনের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ পরামর্শগুলো জানানো হয়।২ ঘণ্টা আগে
২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গুলশান থেকে নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। ওই দিন নরসিংদীতে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সাবেক এই শিল্পমন্ত্রীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।৩ ঘণ্টা আগে