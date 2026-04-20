Ajker Patrika
আদালত ন্যায়বিচারের নিরাপদস্থল হলে সমাজ থেকে মব ভায়োলেন্স দূর হবে: প্রধানমন্ত্রী

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ২০ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ১৯
বগুড়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ই-বেইলবন্ড সিস্টেমের উদ্বোধনকালে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও

আদালতকে হয়রানির জায়গা নয়, বরং ন্যায়বিচার পাওয়ার নিরাপদ স্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সরকার—এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, জনমনে যদি এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তাহলে সমাজ থেকে মব ভায়োলেন্সও দূর হয়ে যাবে।

আজ সোমবার সকালে বগুড়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ই-বেইলবন্ড সিস্টেমের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আদালত হয়রানির জায়গা নয় বরং ন্যায়বিচার পাওয়ার নিরাপদ স্থল, জনমনে এমন বিশ্বাস দৃঢ় হলে সমাজ থেকে মব ভায়োলেন্সও দূর হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। এ জন্য বর্তমান সরকার ন্যায় এবং আস্থার জায়গা হিসেবে বিচার বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।’

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান এবং আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বগুড়াসহ সাত জেলায় ই-বেইলবন্ড সিস্টেম চালু করা হয়। পাশাপাশি জেলা আইনজীবী সমিতির নবনির্মিত ভবনও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই তাঁর নিজ জেলা বগুড়ায় প্রথম সফর। সকালে তিনি সড়কপথে ঢাকার গুলশান থেকে রওনা হয়ে সকাল ৯টা ৫৮ মিনিটে বগুড়া সার্কিট হাউসে পৌঁছান। সেখানে জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান তাঁকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। সফরসঙ্গী হিসেবে তাঁর সঙ্গে আছেন স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান।

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

