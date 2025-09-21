Ajker Patrika
জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন

রাতে নিউইয়র্কে যাচ্ছেন ড. ইউনূস, সফরসঙ্গী হচ্ছেন যাঁরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩: ১২
জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১টা ৪০ মিনিটে সফরসঙ্গীদের নিয়ে বাণিজ্যিক ফ্লাইটে তাঁর ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির ছয়জন প্রতিনিধি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন একই ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। তাঁরা হলেন—বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও দলটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। আর জামায়াত ইসলামীর আরেক প্রতিনিধি ড. নকিবুর রহমান তারেক নিউইয়র্কে যুক্ত হবেন বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন ছয় উপদেষ্টা। তাঁদের মধ্যে গৃহায়ণ উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম এবং সমাজকল্যাণ ও মহিলাবিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ একই ফ্লাইটে যাচ্ছেন।

অগ্রগামী টিমের সদস্য হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এরই মধ্যে নিউইয়র্ক পৌঁছে গেছেন। অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান আগামী বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক পৌঁছাবেন।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে সরকারের এক উপদেষ্টাকে হেনস্তার চেষ্টা করেছিলেন আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকেরা। এ জন্য প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাষ্ট্র সফরে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। নিরাপত্তা জোরদারের জন্য বাংলাদেশের কনস্যুলার জেনারেল অফিস ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক পুলিশ, মেয়র অফিস ও ফরেন সার্ভিসের কাছে বাড়তি সহায়তা চেয়ে চিঠি দিয়েছে বলে জানা গেছে। চিঠিতে তারা নোবেল বিজয়ী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের নিরাপত্তার শঙ্কা প্রকাশ করা হয় বলে জানা গেছে।

এদিকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে বলেন, নিউইয়র্কে বিক্ষোভ ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। তিনি বলেন, ‘বিক্ষোভ হবে, এটা কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি। কারণ, এটা ঠেকানোর উপায় আমাদেরও নেই, তাদেরও নেই। তবে প্রধান উপদেষ্টার নিউইয়র্ক সফরকে কেন্দ্র করে যেকোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে সেখানে পুলিশ প্রস্তুত থাকবে। এ জন্য আমরা তেমন কোনো আশঙ্কা করছি না। আমি আশা করছি, কোনো অপ্রীতিকর কিছু হবে না। কারণ, নিউইয়র্ক পুলিশ এনওয়াইপিডি এ ব্যাপারে বিস্তর অভিজ্ঞ।’

প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগত ও যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিমানবন্দর, হোটেল ও জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে গণজমায়েতের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। অপরদিকে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকলেও দলের কর্মী–সমর্থকেরা সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা প্রধান উপদেষ্টার আগমনকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করতে পারেন বলে তাঁদের কাছে তথ্য রয়েছে। এ কারণে তাঁরা স্থানীয় প্রশাসন, নিউইয়র্ক পুলিশ ও মেয়র অফিসের কাছে বাড়তি নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। একইভাবে নিউইয়র্কের ফরেন সার্ভিসকেও বিষয়টি অবগত করেছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সহায়তা করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য দেবেন। তাঁর ভাষণে জুলাই মাসের গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী গণতান্ত্রিক সংস্কার, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় এবং সাবেক স্বৈরাচারী শাসনপরবর্তী বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার চিত্র তুলে ধরা হবে।

এ ছাড়া নিউইয়র্ক সফরে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাইডলাইনে উচ্চপর্যায়ের কিছু বৈঠকে অংশ নেবেন ড. ইউনূস এবং রোহিঙ্গা সংকট সমাধান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরবেন বলে জানা গেছে। তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনের আয়োজন করেছে জাতিসংঘ।

৩০ সেপ্টেম্বর ‘হাই লেভেল কনফারেন্স অন দ্য সিচুয়েশন অব রোহিঙ্গা মুসলিমস অ্যান্ড আদার মাইনরিটিস ইন মিয়ানমার’ শীর্ষক একটি উচ্চপর্যায়ের সভা হবে। এ সভায় সভাপতিত্ব করবেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নিজেই। প্রধান উপদেষ্টার ২ অক্টোবর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

অধিবেশনড. মুহাম্মদ ইউনূসযুক্তরাষ্ট্রজাতিসংঘপ্রধান উপদেষ্টা
