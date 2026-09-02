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জ্বালানিমন্ত্রী টুকুকে দেখতে হাসপাতালে রাষ্ট্রপতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১: ০১
জ্বালানিমন্ত্রী টুকুকে দেখতে হাসপাতালে রাষ্ট্রপতি
বিদ্যুৎমন্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে রাষ্ট্রপতি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

আজ বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) মন্ত্রীকে দেখতে রাজধানীর ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে যান রাষ্ট্রপতি। এ সময় চিকিৎসকদের কাছ থেকে মন্ত্রীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে রাজধানীর ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে নেওয়া হয়। জরুরি বিভাগে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে সিসিইউতে ভর্তি করা হয়।

রাতে সাড়ে ১১টার দিকে হাসপাতালের ক্যাশ অ্যাকাউন্টস অফিসার তানভীর হোসেন আজকের পত্রিকাকে জানান, বিদ্যুৎমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ ইব্রাহিম কার্ডিয়াকে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে।

হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি জ্বালানিমন্ত্রী টুকুহাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি জ্বালানিমন্ত্রী টুকু

তানভীর হোসেন আরও বলেন, জরুরি বিভাগ থেকে ইকবাল হাসান মাহমুদকে সিসিইউতে নেওয়া হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা আগে তিনি হাসপাতালে এসেছেন।

মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছে, বিদ্যুৎমন্ত্রী ভাইরাল ফ্লুতে আক্রান্ত। দুই দিন ধরে তিনি জ্বরে ভুগছেন। অসুস্থতার কারণে তিনি সোমবার ও মঙ্গলবার অফিস করতে পারেননি।

বিষয়:

বিদ্যুৎজ্বালানিমন্ত্রীহাসপাতালরাষ্ট্রপতি
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