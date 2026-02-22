১৪ এপ্রিলের আগেই বগুড়া ও শেরপুরে নির্বাচন: ইসি মাছউদ

বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচন ও শেরপুর-৩ আসনের পুনর্নির্বাচন আগামী ১৪ এপ্রিলের আগে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আব্দুর রহমানেল মাছউদ।
আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের তিনি কথা বলেন।
আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ‘বগুড়া-৬ এর উপনির্বাচন ও শেরপুর-৩ এর পুনর্নির্বাচন শিগগিরই হবে ইনশল্লাহ। আমরা আশা করতেছি, ১৪ এপ্রিল অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের আগেই যাতে হয় সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কারণ পয়লা বৈশাখে সাধারণত ঝড়-তুফান হয়ে থাকে। এ জন্য এর আগেই করার চেষ্টা আমরা করতেছি এবং আমরা আশা করি যে আমরা করব।’
উপনির্বাচন ও পুনর্নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালট থাকছে কি না জানতে চাইলে এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘পোস্টাল ব্যালট উপনির্বাচনেও চলবে। একটাই তো আমরা দিয়েই দিয়েছি। সেটা তো ভোট হয় নাই। আরেকটা বগুড়ার যেটা সেটা আমরা পোস্টাল ব্যালট দেব।’
সে ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সময় কতটুকু থাকবে জানতে চাইলে ইসি মাছউদ বলেন, ‘নিবন্ধন যারা করেই ফেলছে সেগুলো তো আছেই। তাদের কাছে শুধু আমরা ব্যালট পাঠাব। আর হয়তো বা দুই চার দিন সময় দেওয়া যেতে পারে যদি কারও নিবন্ধন বাকি থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁরা সবাই রেজিস্ট্রেশন করেছে। বগুড়ার যারা তারা ইতিমধ্যে প্রবাসী ভোটার হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করেছে, ভোটও তারা দিয়েছে। আমরা এখন নতুন করে আবার তাদের কাছে ব্যালট পাঠাব।’
উল্লেখ্য, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসন বগুড়া-৬ এখন শূন্য। সেখানে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর ভোটের আগে শেরপুর-৩ আসনের একজন প্রার্থী মারা যাওয়ায় সেই আসনের ভোট বাতিল করে ইসি। সে আসনেও নির্বাচন করতে হবে।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফের এইচ বিন আবিয়াহ। আজ রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে একটি সমন্বিত ও ব্যাপক অংশীদারত্বে উন্নীত করার লক্ষ্যে...১ ঘণ্টা আগে
দেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের কোনো ধরনের তৎপরতা চলতে দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। তিনি বলেন, কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় পদগুলোতে রদবদল হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে সেনাসদর থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে শিগগিরই পরিবর্তন আসতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ রোববার দুপুরে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পুলিশের ‘টপ লেভেলে’ কিছু পরিবর্তন শিগগির আসবে।২ ঘণ্টা আগে