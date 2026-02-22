Ajker Patrika
১৮ মাস পর নিজ কর্মস্থলে ড. ইউনূস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ সকালে মিরপুরের কার্যালয়ে পৌঁছানোর পর গ্রামীণ পরিবারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সহকর্মীরা ড. ইউনূসকে শুভেচ্ছা জানান।

দীর্ঘ দেড় বছর (১৮ মাস) বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর আবার নিজের পুরোনো কর্মস্থলে ফিরেছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ রোববার সকালে মিরপুরের টেলিকম ভবনে অবস্থিত ইউনূস সেন্টারে পৌঁছালে দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

সকালে মিরপুরের কার্যালয়ে পৌঁছানোর পর গ্রামীণ পরিবারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের শুভেচ্ছায় সিক্ত হন ২০০৬ সালের এই নোবেল বিজয়ী। এরপর তিনি গ্রামীণসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ইউনূস সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তিনি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

সরকারের দায়িত্বভার ত্যাগের পর এখন স্বাভাবিক জীবনে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অধ্যাপক ইউনূস। ড. ইউনূসের ভেরিফায়েড ফেসুবক পেজে দেওয়া একটি পোস্ট থেকে জানা গেছে, চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে তিনি ঢাকার গুলশানে অবস্থিত তাঁর নিজ বাসভবনে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

