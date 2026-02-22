১৮ মাস পর নিজ কর্মস্থলে ড. ইউনূস

দীর্ঘ দেড় বছর (১৮ মাস) বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর আবার নিজের পুরোনো কর্মস্থলে ফিরেছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ রোববার সকালে মিরপুরের টেলিকম ভবনে অবস্থিত ইউনূস সেন্টারে পৌঁছালে দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।
সকালে মিরপুরের কার্যালয়ে পৌঁছানোর পর গ্রামীণ পরিবারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের শুভেচ্ছায় সিক্ত হন ২০০৬ সালের এই নোবেল বিজয়ী। এরপর তিনি গ্রামীণসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ইউনূস সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তিনি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।
সরকারের দায়িত্বভার ত্যাগের পর এখন স্বাভাবিক জীবনে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অধ্যাপক ইউনূস। ড. ইউনূসের ভেরিফায়েড ফেসুবক পেজে দেওয়া একটি পোস্ট থেকে জানা গেছে, চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে তিনি ঢাকার গুলশানে অবস্থিত তাঁর নিজ বাসভবনে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি একযোগে অনুষ্ঠিত হবে অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন ও একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান। এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একুশে পদক প্রদান করবেন এবং বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলার উদ্বোধন ঘোষণা করবেন।১৭ মিনিট আগে
বরিশালের উজিরপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ ইউসুফের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছেন একদল গ্রামবাসী। তাঁদের অভিযোগ, সৈয়দ ইউসুফের মামলা-বাণিজ্য, চাঁদাবাজি ও ভূমিদস্যুতায় তাঁরা অতিষ্ঠ। তাঁরা ইউসুফের বিচার দাবি করেছেন। আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) উজিরপুর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন হয়।২৫ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নতুন সরকারকে চীন সমর্থন করে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে আজ রোববার সাক্ষাতের সময় এ কথা বলেন রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। ঢাকায় চীনা দূতাবাসের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২৯ মিনিট আগে
এর আগে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ওই সময়কার ২৩ হাজার ৮৬৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশের তথ্য ৮ ফেব্রুয়ারি জানায় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এসব মামলার বেশির ভাগই করা হয়েছিল বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।৩৩ মিনিট আগে