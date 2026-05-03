সবজি ও ফল রপ্তানিতে গুণগতমান নিশ্চিতে জোর দিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে গুণগতমান নিশ্চিত করতে বললেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। গতকাল শনিবার (২ মে) দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত পলিশেডে উৎপাদিত ফসলের গুণগতমান রক্ষার কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।
টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে বিএডিসির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে ‘পলিশেড নির্মাণ প্রকল্প’টির লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে ও ফলাফল অনেকটাই ভিন্ন ধাঁচের। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল উৎপাদন করা হচ্ছে।
এছাড়া পলিশেড হাউজে ড্রিপ ইরিগেশন ও মিস্ট ইরিগেশনের মাধ্যমে উৎপাদিত পোকা-মাকড়মুক্ত শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল স্থানীয় বাজার, রাজধানীস্থ বিভিন্ন সুপার শপে বিক্রি করা হচ্ছে। সম্প্রতি পলিশেডে উৎপাদিত মানসম্পন্ন ক্যাপসিকাম ও জারবেরা ফুল মধ্যপ্রাচ্যেও রপ্তানি করা হচ্ছে এমনটি বললেন প্রকল্পের পরিচালক মো. মাহবুব আলম।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, পলিশেডের মাধ্যমে উৎপাদিত নিরাপদ শাক-সবজি, ফল-মূল ও ফুল বিদেশে রপ্তানির বিষয়টি একটি গৌরবান্বিত বিষয়। তবে উৎপদিত দ্রব্যাদির গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। ফলে বিষয়টির ওপর কৃষকদের সুনিদিষ্ট এবং সম্যক ধারণা থাকতে হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারজাতকরণের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), নির্বাহী প্রকৌশলী (দিনাজপুর), কৃষক ও উদ্যোক্তারাসহ স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।
গণমাধ্যম খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুস্থ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য গণমাধ্যম কমিশন গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন।২ মিনিট আগে
এবার দেশে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু রয়েছে ১ কোটি ২৩ লাখ ৩৩ হাজারটি। আর কোরবানি হতে পারে ১ কোটি ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪টি পশু। সেই হিসাবে এবার কোরবানির পর সোয়া ২২ লাখ পশু উদ্বৃত্ত থাকবে।২১ মিনিট আগে
রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আজ রোববার থেকে শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলন। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই প্রথম ডিসি সম্মেলন।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আজ থেকে শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলন। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই প্রথম ডিসি সম্মেলন।৩ ঘণ্টা আগে