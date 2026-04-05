মাইক বিভ্রাটে সংসদ অধিবেশন ৪০ মিনিট মুলতবি, ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট পর শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ৩৭
সাউন্ড সিস্টেমের কারিগরি ত্রুটি বা মাইক বিভ্রাটের কারণে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশন ৪০ মিনিটের জন্য মুলতবি করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তবে পরে সেই অধিবেশন পুনরায় শুরু হয় ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট পর। আজ রোববার (৫ এপ্রিল) বিকেল ৫টা ৫৬ মিনিটে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ ৪০ মিনিট মুলতবির ঘোষণার পর সন্ধ্যা ৭টা ১৪ মিনিটে পুনরায় অধিবেশন শুরু হয়।

অধিবেশনে সভাপতিত্বকালে স্পিকার জানান, স্পিকারের মাইক্রোফোনসহ সংসদ সদস্যদের মাইকও কাজ করছে না। এই সমস্যার সমাধান ও মাগরিবের নামাজের বিরতি মিলিয়ে ৪০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়।

মাইক বিভ্রাট দেখা দিলে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আবারও স্পিকারের মাইক কাজ করছে না। সদস্যবৃন্দ, আপনাদেরও মাইক কাজ করছে না। এই কারণে ৪০ মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতবি করা হলো। প্রথম ২০ মিনিট নামাজের জন্য এবং পরবর্তী ২০ মিনিট মাইকের মেরামতের জন্য।’

চলতি সংসদের প্রথম দিন গত ১২ মার্চও মাইক বিভ্রাটের কারণে প্রায় ৪০ মিনিট অধিবেশন বন্ধ ছিল।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দিন ছাত্র–জনতা সংসদের দখল নিলে সাউন্ড সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে তা মেরামত করা হলেও প্রায়ই বিভ্রাট দেখা যাচ্ছে। হেডফোন ও শব্দের মাত্রা নিয়ে সংসদ সদস্যরা নিয়মিত অভিযোগ করছেন।

আজ সংসদে চলমান অধিবেশনে চারটি বিল পাসের পর চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বক্তৃতা করতে দাঁড়ান। সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা বাড়িয়ে ৩২ বছর নির্ধারণ করে অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা অধ্যাদেশ অনুমোদন বিলে বিরোধী দল ‘হ্যাঁ’ ভোট না দেওয়ায় সমালোচনা করেন। এ সময় বিরোধী দল প্রতিবাদ করলেও চিফ হুইপ বক্তব্য চালিয়ে যান।

চিফ হুইপ বলেন, ‘চাকরির জন্য জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছে, কিন্তু বিরোধী দল বয়স বৃদ্ধির বিলে সমর্থন না করায় বিস্মিত হয়েছি।’

এ সময় সরকার দলের এমপিরা এতে সমর্থন করেন। দুই পক্ষের হট্টগোলে নূরুল ইসলামের বক্তৃতা শুনতে না পেয়ে স্পিকার চিফ হুইপের উদ্দেশে বলেন, ‘বক্তব্য শোনা যাচ্ছে না, বসে পড়ুন।’

এ সময় সংসদ সদস্যরা সমস্বরে জানান, তাঁরা স্পিকারের কথা শুনতে পাচ্ছেন না। তখন হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘তাহলে মুলতবি করে দিই।’

এরপরই মাইক মেরামত ও নামাজের জন্য অধিবেশন ৪০ মিনিট মুলতবি করার ঘোষণা দেন স্পিকার।

এরপর সংসদের কর্মকর্তারা শব্দব্যবস্থা পরীক্ষা করেন। যা প্রায় সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলে। পরে আবার অধিবেশন শুরু হলে মাইক বিভ্রাট নিয়ে কথা বলেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এ সময় তিনি প্রকৃত ঘটনা তদন্তে সংসদ সচিবকে নির্দেশ দেওয়ার কথা জানান।

