Ajker Patrika
> জাতীয়

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সরকারি নিয়মে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা দেওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৩৬
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আকরম খাঁ হলে রোববার সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশিস)। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আকরম খাঁ হলে রোববার সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশিস)। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি নিয়মে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব ভাতা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (বাশিস)।

আজ রোববার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের আকরম খাঁ হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান সংগঠনটির নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাশিসের সদস্যসচিব মো. রেজাউল করিম লিটন।

তিনি বলেন, ‘অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা মাত্র এক হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া, ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা ও ৫০ শতাংশ উৎসব ভাতা পান। অথচ একই কারিকুলামের অধীনে একই সিলেবাস, একই একাডেমিক সময়সূচি, একইভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিয়োজিত থেকে আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে পাহাড় সমান বৈষম্য।

‘তা ছাড়া বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা নেই, আর্থিক নিশ্চয়তা নেই, সামাজিক মর্যাদা নেই, অবসর ও কল্যাণের নিশ্চয়তা নেই। শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের বিকল্প নেই। জাতীয়করণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি নিয়মে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব ভাতা দিতে হবে।’

তিনি বলেন, সরকারি ও বেসরকারি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণ এখন সময়ের দাবি। সরকারি নিয়মে পূর্ণাঙ্গ বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব ভাতা প্রদান, সরকারি স্কুলের মতো বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ষষ্ঠ গ্রেডে এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের বেতন সপ্তম গ্রেডসহ টাইমস্কেল প্রদান, কল্যাণ ও অবসর সুবিধার টাকা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অবসরের ছয় মাসের মধ্যে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাশিসের আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান সরকার, সংগঠনের নেতা মো. আবদুল কুদ্দুস, শরিফুল আলম, ফরিদুল ইসলাম, মো. আউয়াল মোল্লা, শাজাহান কবির, আ. ছাত্তার তালুকদার, সেতারা বেগম, মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

বিষয়:

শিক্ষকচিকিৎসাসংবাদ সম্মেলনসরকারি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

৪৭৯ কোটি টাকায় নবম-দশম শ্রেণির বই কেনার প্রস্তাব প্রত্যাহার

৪৭৯ কোটি টাকায় নবম-দশম শ্রেণির বই কেনার প্রস্তাব প্রত্যাহার

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সরকারি নিয়মে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা দেওয়ার দাবি

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সরকারি নিয়মে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা দেওয়ার দাবি

রিজার্ভের ৮ লাখ ১০ কোটি ডলার বাজেয়াপ্তের আদেশ ফিলিপাইনে পাঠানো হয়েছে, সাড়ার অপেক্ষা

রিজার্ভের ৮ লাখ ১০ কোটি ডলার বাজেয়াপ্তের আদেশ ফিলিপাইনে পাঠানো হয়েছে, সাড়ার অপেক্ষা

নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায়, ৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার বিমানের

নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায়, ৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় এজাহার বিমানের