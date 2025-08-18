Ajker Patrika
> জাতীয়

দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে বিটিআরসি মহাপরিচালককে বেপজায় বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে বিটিআরসি মহাপরিচালককে বেপজায় বদলি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসির) প্রশাসন বিভাগের মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুনকে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সদস্যপদে বদলি করা হয়েছে। আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা জানায়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল হায়াত মো. রফিক স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

প্রসঙ্গত, আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পেয়েছিল ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গঠিত তদন্ত কমিটি। গত ৩০ জুলাই এ বিষয়ে বিটিআরসিকে চিঠি দেয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ৷ সেখানে বলা হয়, প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ না করে এবং আইন বিধি অনুসরণ না করে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিধিবহির্ভূত আদেশ প্রতিপালনের মাধ্যমে তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন।

তদন্ত কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছিল, আব্দুল্লাহ আল মামুনকে বিটিআরসি হতে প্রত্যাহার এবং বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা যেতে পারে।

আব্দুল্লাহ আল মামুনের স্থলে বিটিআরসির মহাপরিচালক পদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মেহেদি-উল-সহিদকে পদায়ন করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আগামী ২৫ আগস্টের মধ্যে মেহেদি-উল-সহিদকে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। অন্যথায় ২৫ আগস্ট দুপুরের পর তাকে অবমুক্ত (স্টান্ড রিলিজ) করা হবে৷

বিষয়:

বেপজাপরিচালকবদলিবিটিআরসিজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

আলাস্কা বৈঠকে পুতিনের দেহরক্ষীর হাতে ‘মলমূত্রবাহী স্যুটকেস’ কেন

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

একটি খনি ঘিরে সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছে পাকিস্তান, কিন্তু চাবিকাঠি চীনের কাছে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

সেই ৮৫ কর্মকর্তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করে ইসির প্রজ্ঞাপন

সেই ৮৫ কর্মকর্তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করে ইসির প্রজ্ঞাপন

দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে বিটিআরসি মহাপরিচালককে বেপজায় বদলি

দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে বিটিআরসি মহাপরিচালককে বেপজায় বদলি

৮০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এস আলমসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের নতুন মামলা

৮০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এস আলমসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের নতুন মামলা

দুই মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগে নতুন সচিব

দুই মন্ত্রণালয় ও এক বিভাগে নতুন সচিব