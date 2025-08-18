দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে বিটিআরসি মহাপরিচালককে বেপজায় বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসির) প্রশাসন বিভাগের মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুনকে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সদস্যপদে বদলি করা হয়েছে। আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা জানায়।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল হায়াত মো. রফিক স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
প্রসঙ্গত, আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পেয়েছিল ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গঠিত তদন্ত কমিটি। গত ৩০ জুলাই এ বিষয়ে বিটিআরসিকে চিঠি দেয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ৷ সেখানে বলা হয়, প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ না করে এবং আইন বিধি অনুসরণ না করে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিধিবহির্ভূত আদেশ প্রতিপালনের মাধ্যমে তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন।
তদন্ত কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছিল, আব্দুল্লাহ আল মামুনকে বিটিআরসি হতে প্রত্যাহার এবং বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা যেতে পারে।
আব্দুল্লাহ আল মামুনের স্থলে বিটিআরসির মহাপরিচালক পদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মেহেদি-উল-সহিদকে পদায়ন করা হয়েছে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আগামী ২৫ আগস্টের মধ্যে মেহেদি-উল-সহিদকে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। অন্যথায় ২৫ আগস্ট দুপুরের পর তাকে অবমুক্ত (স্টান্ড রিলিজ) করা হবে৷
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসির) প্রশাসন বিভাগের মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুনকে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সদস্যপদে বদলি করা হয়েছে। আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা জানায়।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল হায়াত মো. রফিক স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
প্রসঙ্গত, আব্দুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পেয়েছিল ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গঠিত তদন্ত কমিটি। গত ৩০ জুলাই এ বিষয়ে বিটিআরসিকে চিঠি দেয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ৷ সেখানে বলা হয়, প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ না করে এবং আইন বিধি অনুসরণ না করে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিধিবহির্ভূত আদেশ প্রতিপালনের মাধ্যমে তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন।
তদন্ত কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছিল, আব্দুল্লাহ আল মামুনকে বিটিআরসি হতে প্রত্যাহার এবং বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা যেতে পারে।
আব্দুল্লাহ আল মামুনের স্থলে বিটিআরসির মহাপরিচালক পদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মেহেদি-উল-সহিদকে পদায়ন করা হয়েছে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আগামী ২৫ আগস্টের মধ্যে মেহেদি-উল-সহিদকে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। অন্যথায় ২৫ আগস্ট দুপুরের পর তাকে অবমুক্ত (স্টান্ড রিলিজ) করা হবে৷
রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (২০০৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর) তাঁদের চাকরিচ্যুত করা হয়। সেই ৮৫ জন উপজেলা ও থানা নির্বাচন কর্মকর্তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করে আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন। এর আগে চলতি বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি ৮৫ জন উপজেলা নির্বাচন...১৭ মিনিট আগে
অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম মাসুদসহ ২০ জনের নামে আরও একটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ সীমা লংঘন করে একটি রেষ্টুরেন্টের নামে প্রায় শত কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে এই মামলা দায়ের করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) পৃথক প্রজ্ঞাপনে এসব পদে রদবদল করেছে।২ ঘণ্টা আগে
আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। ইসি সচিব আখতার আহমেদ আরও বলেন, ‘নিবন্ধনপ্রত্যাশী বাছাইয়ে টিকে থাকা ২২টি দলের অফিস ও কমিটির তদন্তের জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে। আর যাদেরটা বাতিল বা বিবেচনাযোগ্য হয়নি, তাদের আমরা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছি। এবার কোন কারণে বা কোন৩ ঘণ্টা আগে