বুধবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন সিইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বুধবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন সিইসি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। আগামীকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ভাষণটি বিটিভিতে প্রচার করা হবে। ইতিমধ্যে আজ মঙ্গলবার সিইসির ভাষণ রেকর্ড করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এদিকে, আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ওপর গণভোট বিষয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

সিইসিইসিনির্বাচন কমিশনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
