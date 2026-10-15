Ajker Patrika
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হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যক্রমে বাধা নেই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যক্রমে বাধা নেই
ওই ব্যক্তির ও তার সন্তানের নাগরিকত্ব বাতিলের ব্যবস্থা নিচ্ছে কুয়েত। ছবি: পিক্সাবে

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নতুন ট্রাস্টি বোর্ড গঠন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিবের আবেদনের শুনানি শেষে আজ বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক এ আদেশ দেন।

এর ফলে ধর্মমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত বোর্ডের দায়িত্ব পালনে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক।

আগের ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অব্যাহতি দিয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয় গত ২ সেপ্টেম্বর নতুন বোর্ড গঠন করে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পদাধিকারবলে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান করা হয় ধর্মবিষয়ক মন্ত্রীকে। ট্রাস্টে সংসদ সদস্য নিপুন রায় চৌধুরী ও সংসদ সদস্য সুবর্ণা সিকদারকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এবং তপন চন্দ্র মজুমদারকে সদস্য ও ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়।

ওই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে রিট দায়ের করেন আগের কমিটির ট্রাস্টি দীপক কুমার পালিত। শুনানি শেষে হাইকোর্ট নতুন বোর্ডের প্রজ্ঞাপন স্থগিত করে রুল জারি করেন। পরে ওই আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করেন ‍ধর্ম সচিব।

বিষয়:

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়বিচারপতিআদালতহাইকোর্টহিন্দু সম্প্রদায়
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