আগামী সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চায় ৩৩১ দেশীয় সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চায় দেশি ৩৩১টি পর্যবেক্ষক সংস্থা। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সহকারী জনসংযোগ পরিচালক মো. আশাদুল হক।
আশাদুল হক বলেন, নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন পর্যবেক্ষক (দেশিয়) সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত সময় ১০ আগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা ৩১৮ টি।
নির্ধারিত সময়ের পরে আরও ১৩টি সংস্থা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে।
নির্ধারিত সময়ের পরে আবেদন করা ১৩ সংস্থার বিষয়ে আশাদুল হক বলেন, এগুলো শুধু নথিজাত করা হবে, আমলে নেওয়া হবে না।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে চায় দেশি ৩৩১টি পর্যবেক্ষক সংস্থা। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সহকারী জনসংযোগ পরিচালক মো. আশাদুল হক।
আশাদুল হক বলেন, নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন পর্যবেক্ষক (দেশিয়) সংস্থা হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত সময় ১০ আগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা ৩১৮ টি।
নির্ধারিত সময়ের পরে আরও ১৩টি সংস্থা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে।
নির্ধারিত সময়ের পরে আবেদন করা ১৩ সংস্থার বিষয়ে আশাদুল হক বলেন, এগুলো শুধু নথিজাত করা হবে, আমলে নেওয়া হবে না।
গণপূর্ত অধিদপ্তরের দর তফসিল বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। প্রায় তিন বছর পর নতুন করে এই কমিটি গঠন করা হলো। বর্তমানে ২০২২ সালের দর তফসিল অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।২০ মিনিট আগে
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় মালয়েশিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশিদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, ‘আপনারা অর্থনীতিতে মস্তবড় অবদান রাখছেন। আপনাদের এই অবদানের স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে। আগামী নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।’১ ঘণ্টা আগে
এক ব্যক্তিকে দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী চান না ৮৯ শতাংশ মানুষ। এ ছাড়া নির্বাচনকালে ১২০ দিনের জন্য দলনিরপেক্ষ সরকার গঠনের পক্ষে মত দিয়েছেন ৮৩ শতাংশ মানুষ। আর একাত্তরের ১০ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদের দেওয়া স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চান ৯০ শতাংশ মানুষ।২ ঘণ্টা আগে
বিআইটির আদলে স্বতন্ত্র কাঠামো গঠনের দাবিতে গত রোববার এই চার কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থী আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁদের কর্মসূচিতে পরে আরও বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী যোগ দেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে প্রেসক্লাবের সামনে একটি বিক্ষোভ মিছিলও করেন অনশনরতরা।২ ঘণ্টা আগে