অংশীজনদের সঙ্গে ইসির সংলাপ শুরু ২৮ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে সংলাপে বসবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

সচিব বলেন, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, নারী নেতৃত্ব, জুলাই যোদ্ধাসহ বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ শুরু হবে।

কাদের দিয়ে সংলাপ শুরু হবে?—জানতে চাইলে তিনি বলেন, ২৮ সেপ্টেম্বর সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দিয়ে শুরু হবে। পরবর্তীতে অন্যদের সঙ্গে সংলাপে বসবে কমিশন।

