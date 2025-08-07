Ajker Patrika
> জাতীয়

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা, সচিবালয়ে কঠোর নিরাপত্তা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৪৭
সচিবালয় এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
সচিবালয় এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অংশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় সচিবালয়ের নবনির্মিত ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে শুরু হওয়া উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা আসবেন বলে সকাল থেকেই সচিবালয় এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সোয়াত সদস্য ছাড়াও বিজিবি, র‍্যাব ও পুলিশের অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন রয়েছে।

সচিবালয়ের ১ নম্বর গেট ছাড়া অন্য কোনো গেট দিয়ে গাড়ি প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার আগেই সব কর্মকর্তা-কর্মচারীরকে সচিবালয়ে প্রবেশের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আর নবনির্মিত যে ভবনে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক হচ্ছে, ওই ভবনের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রধান উপদেষ্টা ভবন ত্যাগ না করা পর্যন্ত যাঁর যাঁর দপ্তরে অবস্থান করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

গত বছরের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর প্রধান উপদেষ্টার রাষ্ট্রীয় বাসভবন যমুনায় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক হতো। সরকারের পতনের দিন ক্ষতিগ্রস্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংস্কারের পর এটিকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে রূপান্তরের পর থেকে নিয়মিতভাবে সেখানেই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক হচ্ছে।

তবে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার পর গত বছরের ২০ নভেম্বর সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনের ১৩ তলায় মন্ত্রিসভা কক্ষে উপদেষ্টা পরিষদের একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মদ ইউনূস।

বিষয়:

সচিবালয়প্রধান উপদেষ্টামন্ত্রিপরিষদ
