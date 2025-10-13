Ajker Patrika
> জাতীয়

এবার ইসির কাছে ‘শাপলা’ প্রতীকের পুরোনো দাবি তুলল বাংলাদেশ কংগ্রেস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এবার ইসির কাছে ‘শাপলা’ প্রতীকের পুরোনো দাবি তুলল বাংলাদেশ কংগ্রেস

এবার শাপলা প্রতীক চেয়ে ইসিতে আবেদন করেছে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কংগ্রেস। দলটির বর্তমান প্রতীক ডাবের পরিবর্তে শাপলা চেয়ে আজ সোমবার আবেদন করে দলটি। দলের মহাসচিব ইয়ারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত আবেদন ইসিতে জমা দেন দপ্তর সম্পাদক তুষার রহমান।

দলটির আবেদনে বলা হয়, ‘২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ কংগ্রেস দলীয় প্রতীক হিসেবে ‘‘শাপলা’’ ব্যবহার করে আসছিল। তবে ২০১৭ সালে নিবন্ধনের আবেদন করার সময় কমিশনের তরফে থেকে বলা হয়, শাপলা জাতীয় প্রতীক, এটি দলীয় প্রতীক হতে পারে না। ইসির উক্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ‘‘বই’’ প্রতীক প্রস্তাব করে আবেদন জমা দিই, যদিও আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা করা কাগজপত্র ও দলীয় লোগোতে তখনো শাপলার ছবি ছিল।’

জানা যায়, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কোনো দলকেই নিবন্ধন দেয়নি কে এম নূরুল হুদা কমিশন। সে সময় নিবন্ধন না পাওয়ায় দলটি আদালতের দ্বারস্থ হয়। এরপর ২০১৯ সালে আদালতের আদেশে দলটিকে নিবন্ধন দেয় ইসি।

বাংলাদেশ কংগ্রেসের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের রায় অনুসারে যখন বাংলাদেশ কংগ্রেসের নিবন্ধন দেওয়া হয়, তখন আমরা ‘‘বই’’ প্রতীক দাবি করি। কিন্তু গেজেটভুক্ত প্রতীকের বাইরে প্রতীক দেওয়া সম্ভব নয় বলে আমাদের ‘‘ডাব’’ প্রতীক নিতে বাধ্য করা হয়।

সম্প্রতি কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের তরফে ‘‘শাপলা’’ প্রতীক চাওয়া হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রতীক ‘‘শাপলা’’কে যদি দলীয় প্রতীক হিসেবে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম দাবিদার বাংলাদেশ কংগ্রেসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’

এদিকে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সংরক্ষিত তালিকায় না থাকলেও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) শাপলা প্রতীকের জন্য অনড় অবস্থানে রয়েছে। এর আগে গত জুনে শাপলা বা দোয়েল পাখি প্রতীক বরাদ্দ চেয়ে নিরাশ হয় নাগরিক ঐক্য। এনসিপির দাবির পর নাগরিক ঐক্য থেকেও পুনরায় ইসিকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

বিষয়:

ইসিনির্বাচন কমিশনরাজনৈতিক দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

হেফাজতে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য সেনানিবাসে সাময়িকভাবে কারাগার হচ্ছে

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

এবার ইসির কাছে ‘শাপলা’ প্রতীকের পুরোনো দাবি তুলল বাংলাদেশ কংগ্রেস

এবার ইসির কাছে ‘শাপলা’ প্রতীকের পুরোনো দাবি তুলল বাংলাদেশ কংগ্রেস

২০ হাজার টাকার বিলবোর্ড ৮০০ টাকায় বরাদ্দ, ডিএসসিসির ছয়জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

২০ হাজার টাকার বিলবোর্ড ৮০০ টাকায় বরাদ্দ, ডিএসসিসির ছয়জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

পিপিএম ও বিপিএম পাচ্ছেন ছয় পুলিশ সদস্য

পিপিএম ও বিপিএম পাচ্ছেন ছয় পুলিশ সদস্য

সেনা হেফাজতে থাকা আসামিদের কোথায় রাখা হবে, ঠিক করবেন ট্রাইব্যুনাল: চিফ প্রসিকিউটর

সেনা হেফাজতে থাকা আসামিদের কোথায় রাখা হবে, ঠিক করবেন ট্রাইব্যুনাল: চিফ প্রসিকিউটর