গ্রিড বিপর্যয়ের পর অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনর্বহাল

গ্রিড বিপর্যয়ের পর অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনর্বহাল
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রামের কিছু অংশে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহালের কার্যক্রম চলমান বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে অধিকাংশ জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহাল করা হয়েছে। বাকি অংশেও স্বল্পসময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
এর আগে এক জরুরি বার্তায় বলা হয়, দেশের পূর্বাঞ্চলের একটি গ্রিডে বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দুপুর ১২টা ৪৩ মিনিটের দিকে এই ঘটনা ঘটে বলে জানায় পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ, পিজিসিবি।
গ্রিড বিপর্যয়ের কারণে সচিবালয়সহ ঢাকার আবাসিক এলাকাগুলো বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঢাকার বাইরের কিছু কিছু এলাকায়ও বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়।
এক জরুরি বার্তায় সংস্থাটি জানায়, আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৪৩ মিনিটের দিকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঢাকার পূর্বাঞ্চল (ভুলতা, হরিপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ, গুলশান, রামপুরা, উলন, মতিঝিল ইত্যাদি) এবং চট্টগ্রামের একাংশে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।
পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিস্টেম রিস্টোর করার কাজ চলছে। প্রকৌশলীরা ধাপে ধাপে পুনঃসংযোগ স্থাপনের কাজ করে যাচ্ছেন।