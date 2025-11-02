Ajker Patrika
> জাতীয়

গণভোটের সময় নিয়ে কুতর্ক এড়িয়ে চলুন: বিএনপি-জামায়াতকে নাসীরুদ্দীন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত
গণভোট নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী ‘মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে’ মন্তব্য করে দল দুটির উদ্দেশে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ‘আপনাদের এই ধরনের যুদ্ধ নির্বাচনকে ব্যাহত করবে। নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য দুই দলকে আহ্বান জানাব—নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। গণভোটের সময় নিয়ে আপনারা কুতর্ক এড়িয়ে চলুন।’

আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

গণভোটের সময় নিয়ে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘গণভোট ইলেকশনের দিন হতে পারে, আগেও হতে পারে। আমরা চেয়েছিলাম, গণভোট যাতে সুষ্ঠু হয় এবং গণভোটে যাতে মানুষের অংশগ্রহণ ভয়ভীতিহীনভাবে নিশ্চিত করানো যায়। কারণ, গণভোট আপনি আগে দিলে যে উপকারিতা, ইলেকশনের দিন দিলে একই উপকারিতা।’

বিষয়:

নির্বাচনভোটএনসিপি
