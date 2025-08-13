Ajker Patrika
> জাতীয়

২৪ আগস্ট টরন্টোয় স্বাধীন ওপেন সকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

কানাডায় বাংলাদেশিদের সংগঠন স্বাধীন কমিউনিটি কানাডার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘স্বাধীন ওপেন সরকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫’। ২৪ আগস্ট রোববার ডেনফোর্থের ওকরিজ পার্ক সকার মাঠে দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে।

এই টুর্নামেন্ট বাংলাদেশি কমিউনিটির বাংলাদেশ লাল ও সবুজ দল ছাড়াও নেপাল, ভারত, আফগানিস্তান, মিয়ানমার কমিউনিটির টিম অংশ নেবে। সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি তুলে দেওয়া হবে।

এই উপলক্ষে গত সোমবার সন্ধ্যায় টরন্টোর ‘রাঁধুনী পিৎজা অ্যান্ড গ্রিল’-এ ‘স্বাধীন ওপেন সকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫’-এর টিম ড্র অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন টিমের প্রতিনিধিরা ড্রয়ে অংশ নেন।

এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চিকিৎসক ও রাজনীতিক ড. এ এস এম তরুণ, অন্টারিও সকারের পরিচালক আহসানুল হাফিজ, সাংবাদিক শওগাত আলী সাগর, স্বাধীন কমিউনিটি কানাডার প্রধান ইত্তেজা আহমেদ টিপু প্রমুখ।

বক্তারা বাংলাদেশি কমিউনিটির একটি সংগঠন ‘স্বাধীন কমিউনিটি কানাডার’ ব্যবস্থাপনায় বহু সংস্কৃতির ক্রীড়া আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ইত্তেজা আহমেদ টিপু ২৪ আগস্ট সকার টুর্নামেন্ট উপভোগ করতে কমিউনিটির সবাইকে আমন্ত্রণ জানান।

বিষয়:

বাংলাদেশপ্রবাসীফুটবলকানাডা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

জি এম কাদেরের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও মামলা প্রত্যাহার

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

জুলাই সনদের বৈধতা নিয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না

জর্ডান-মিসরকে নিয়ে বৃহত্তর ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করতে চান নেতানিয়াহু

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা

দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা

সিঙ্গাপুরে যাওয়া হলো না আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর

সিঙ্গাপুরে যাওয়া হলো না আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর

২৪ আগস্ট টরন্টোয় স্বাধীন ওপেন সকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫

২৪ আগস্ট টরন্টোয় স্বাধীন ওপেন সকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫

৫ আগস্ট চানখাঁরপুলে পুলিশের লোকজন হিন্দিতে কথা বলছিল—ট্রাইব্যুনালকে শহীদ ইয়াকুবের চাচা

৫ আগস্ট চানখাঁরপুলে পুলিশের লোকজন হিন্দিতে কথা বলছিল—ট্রাইব্যুনালকে শহীদ ইয়াকুবের চাচা