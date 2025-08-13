২৪ আগস্ট টরন্টোয় স্বাধীন ওপেন সকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কানাডায় বাংলাদেশিদের সংগঠন স্বাধীন কমিউনিটি কানাডার আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘স্বাধীন ওপেন সরকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫’। ২৪ আগস্ট রোববার ডেনফোর্থের ওকরিজ পার্ক সকার মাঠে দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে।
এই টুর্নামেন্ট বাংলাদেশি কমিউনিটির বাংলাদেশ লাল ও সবুজ দল ছাড়াও নেপাল, ভারত, আফগানিস্তান, মিয়ানমার কমিউনিটির টিম অংশ নেবে। সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি তুলে দেওয়া হবে।
এই উপলক্ষে গত সোমবার সন্ধ্যায় টরন্টোর ‘রাঁধুনী পিৎজা অ্যান্ড গ্রিল’-এ ‘স্বাধীন ওপেন সকার চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫’-এর টিম ড্র অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন টিমের প্রতিনিধিরা ড্রয়ে অংশ নেন।
এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চিকিৎসক ও রাজনীতিক ড. এ এস এম তরুণ, অন্টারিও সকারের পরিচালক আহসানুল হাফিজ, সাংবাদিক শওগাত আলী সাগর, স্বাধীন কমিউনিটি কানাডার প্রধান ইত্তেজা আহমেদ টিপু প্রমুখ।
বক্তারা বাংলাদেশি কমিউনিটির একটি সংগঠন ‘স্বাধীন কমিউনিটি কানাডার’ ব্যবস্থাপনায় বহু সংস্কৃতির ক্রীড়া আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ইত্তেজা আহমেদ টিপু ২৪ আগস্ট সকার টুর্নামেন্ট উপভোগ করতে কমিউনিটির সবাইকে আমন্ত্রণ জানান।
তিন দিনের সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। আজ বুধবার রাত ৯টা ১০ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টাসহ সফরসঙ্গীদের বহনকারী উড়োজাহাজটি ঢাকায় অবতরণ করে। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১০ মিনিট আগে
জাতীয় পার্টি (জেপি) চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে বিদেশ যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন থেকে তাকে ফেরানো হয়। তবে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে বাধা দিয়েছে—এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি। মঞ্জু দাবি করেছেন, ব্যক্তিগত কারণেই তিনি বিদেশযাত্রা বাতিল করেছ২০ মিনিট আগে
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আজ এই তিনজনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। পরে তাঁদের জেরা করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। জেরা শেষে পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ২০ আগস্ট দিন ধার্য করেন ট্রাইব্যুনাল।২ ঘণ্টা আগে
অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাসংক্রান্ত সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ এবং বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে জারি করা রুলের শুনানি শেষ হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী ২ সেপ্টেম্বর রায় দেবেন হাইকোর্ট।২ ঘণ্টা আগে