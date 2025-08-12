জলসীমায় সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হচ্ছে: নৌবাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদক, কক্সবাজার থেকে
বঙ্গোপসাগরের জলসীমার নিরাপত্তায় সার্বক্ষণিক নজরদারি করা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে লঞ্চডুবি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ ‘ইন এইড টু সিভিল’ পাওয়ারের আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীও কাজ করে যাচ্ছে। ডিফেন্স জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিজাব) উদ্যোগে প্রতিরক্ষা বিষয়ক সাংবাদিকতার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সহযোগিতায় আজ মঙ্গলবার কক্সবাজারে স্বপ্নীল সিন্ধুর হলরুমে ‘ওয়ার্কশপ অন ডিফেন্স জার্নালিজম’ শীর্ষক কর্মশালায় নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা এই তথ্য জানান।
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা বলেন, ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী। জল, স্থল ও আকাশপথে নৌবাহিনীর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জাতিসংঘ মিশনেও অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছে নৌবাহিনী। এতে ডিজাবের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলী আসিফ শাওন সংগঠনের সার্বিক পরিচিতি তুলে ধরে প্রতিরক্ষা সাংবাদিকতার নানা দিক তুলে ধরেন।
ডিজাব সভাপতি আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় নৌ বাহিনীর দায়িত্বশীল একাধিক কর্মকর্তা এবং প্রতিরক্ষা সাংবাদিকতায় বিশেষজ্ঞ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরাও বক্তব্য দেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন ডিজাবের সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ উল্লাহ।
আয়োজনে ডিজাবের সিনিয়র সদস্য ও দৈনিক কালের কন্ঠের নগর সম্পাদক কাজী হাফিজ বলেন, এই ধরণের কর্মশালার মধ্য দিয়ে প্রতিরক্ষা সাংবাদিকতায় সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও বেশি উৎকর্ষতা অর্জন সম্ভব। এ সময় তিনি দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর কর্মকাণ্ডের নানা দিক তুলে ধরেন।
কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন, ডিজাবের সহসভাপতি তারিকুল ইসলাম মাসুম, অর্থ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মিরাজ মিজু, যুগ্ম সম্পাদক কাজী সোহাগ, দপ্তর সম্পাদক ইসমাইল হোসেন ইমু, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কামাল হোসেন তালুকদার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাজ্জাদ মাহমুদ খান, নির্বাহী সদস্য এম এম বাদশাহ এবং আরিফুর রহমান রাব্বিসহ রাজধানী ঢাকায় কর্মরত প্রায় ৩০ জন সাংবাদিক। এ সময় সাংবাদিকদের অনেকে নিজেদের প্রতিরক্ষা বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
