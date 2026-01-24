বগুড়ায় জুলাই শহীদদের প্রতি উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানের শ্রদ্ধা

বগুড়ায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিস্তম্ভ ও শহীদদের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। আজ শনিবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে বগুড়া শহরের সাতমাথায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে নির্মিত ‘৩৬ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে’ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি।
শ্রদ্ধা নিবেদনকালে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, পুলিশ সুপার শাহাদাত হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মেজবাউল করিম, বগুড়া গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ড. ফারজানা আকতার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) আবু সুফিয়ানসহ জুলাই আন্দোলনে আহত যোদ্ধারা।
এরপর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের নামাজগড় কবরস্থানে জুলাই আন্দোলনে শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। সেখানে তিনি শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন। পরে বেলা ১১টার দিকে বগুড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলার আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত এক সভায় অংশ নেন তিনি। সভায় জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এ সভায় জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধিত ভোটারদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ভোটারদের দ্রুত ভোট প্রদান সম্পন্ন করে ব্যালট সংবলিত হলুদ খামটি ডাকযোগে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
তরুণদের অংশগ্রহণ ছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন ইউনেসকোর হেড অব অফিস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ টু বাংলাদেশ সুজান ভাইজ। তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় তরুণদের অংশীদার হিসেবে যুক্ত করতে হবে।২ ঘণ্টা আগে
রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ‘বন্ধুত্ব’-এর আকাঙ্ক্ষাকে ভূ-রাজনৈতিক চাল হিসেবে অভিহিত করেছেন কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার। ফেসবুক পোস্টে ফরহাদ মজহার দাবি করেছেন, জামায়াতে ইসলামীর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন আগ্রহে অবাক হওয়ার কিছু নেই।৫ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ সারচার্জের চাপে থাকা দেশের এয়ারলাইনসগুলোর জন্য অবশেষে বড় ধরনের স্বস্তির খবর এল। সরকার দেশের সাতটি বিমানবন্দরে ল্যান্ডিং, এয়ার ন্যাভিগেশন, পার্কিং, এম্বারকেশনসহ বিভিন্ন খাতে আরোপিত বার্ষিক সারচার্জ ৭২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৪ দশমিক ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে।১ দিন আগে