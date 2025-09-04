খালাস পেলেন দুদকের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপির ইকবাল ও মীর নাসির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে নয় বছরের দণ্ড থেকে খালাস দিয়েছেন আপিল বিভাগ। সেইসঙ্গে পৃথক মামলায় বিএনপি নেতা মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনকে ১৩ বছর ও তার ছেলে ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে দেওয়া তিন বছরের দণ্ড থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে।
হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে তাদের করা আপিল মঞ্জুর করে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই রায় দেন। সম্পত্তির হিসাব ও আয়ের উৎস গোপন করার অভিযোগে দুদক ২০০৭ সালে সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী টুকুর বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় ওই মামলা করে।
দুদকের ওই মামলায় বিচারিক আদালত টুকুকে ৯ বছরের কারাদণ্ড দেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে হাইকোর্ট ২০১১ সালে তাকে খালাস দেন। তবে দুদক আপিল করলে আপিল বিভাগ খালাসের রায় বাতিল করে পুনঃশুনানির আদেশ দেন। পরে হাইকোর্ট পুনরায় শুনানি করে দণ্ড বহাল রাখেন। এরপর আপিল বিভাগে আবেদন করেন টুকু। তার পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল।
এদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে মীর নাসির ও তার ছেলে মীর হেলালের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় দুদক ২০০৭ সালে মামলা করে। ওই মামলায় বিচারিক আদালত মীর নাসির উদ্দিনকে ১৩ বছর ও মীর হেলালকে ৩ বছরের কারাদণ্ড দেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে তারা পৃথক আপিল করলে হাইকোর্ট ২০১০ সালে তাদের সাজা বাতিল করে রায় দেন। হাইকোর্টের রায় বাতিল চেয়ে দুদক আপিল বিভাগে গেলে পুনরায় শুনানি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পুনরায় শুনানি করে হাইকোর্ট সাজা বহাল রাখলে তারা আপিল বিভাগে আবেদন করেন। আপিল বিভাগ তাদের খালাস দিয়ে রায় দেন। আদালতে দুইজনরে পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী।
