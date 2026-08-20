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জাতীয়

নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন বিরোধীদলীয় নেতার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ০৭
নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন বিরোধীদলীয় নেতার
জাতীয় সংসদে জামায়াত আমির মির্জা ফখরুল ইসলামকে অভিনন্দন জানান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

আজ বৃহস্পতিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি নতুন রাষ্ট্রপতির প্রতি এমন বার্তা জানান।

ফেসবুকের পোস্টে শফিকুর রহমান লেখেন, ‘মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।’

আগামী দিনগুলোতে রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসেবে ইনসাফ কায়েম, গণতন্ত্রকে সমুন্নতকরণ এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তিনি (মির্জা ফখরুল) তাঁর সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন জামায়াত আমির।

এ ছাড়া তিনি নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুলদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল

বিষয়:

বিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরবিরোধী দলরাষ্ট্রপতিজামায়াতে ইসলামী
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