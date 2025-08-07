জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে পদোন্নতি পেলেন ৯৪২ চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে ৯৪২ চিকিৎসককে পদোন্নতি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়ার সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে কর্মরত কর্মকর্তাদের জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর ষষ্ঠ গ্রেডে টাকা ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- বেতনক্রমে জুনিয়র কনসালট্যান্ট পদে পদোন্নতি দেওয়া হলো। পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের পদোন্নতির অব্যবহিত পূর্বের পদ ও কর্মস্থলে (ইনসিটু) দেওয়া হলো।
পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের ১৩ আগস্টের মধ্যে তাঁদের যোগদানপত্র স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের পার-৩ শাখায় সরাসরি বা ই-মেইল [email protected]এ পাঠাতে বলা হয়েছে।
পদোন্নতির আদেশে উল্লিখিত কর্মস্থল থেকে কোনো কর্মকর্তার দপ্তর বা কর্মস্থল এরই মধ্যে পরিবর্তন হলে বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে যোগদানপত্র দাখিল করতে বলা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পদোন্নতিপ্রাপ্ত (ইনসিটু) কর্মকর্তাদের পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে পরবর্তী পদায়ন না করা পর্যন্ত বদলি বা পদায়ন বা কর্মস্থল পরিবর্তন করতে পারবেন না। লিয়েন বা প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটি ভোগরত কর্মকর্তারা লিয়েন বা প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটি শেষে যোগদানের পর পদোন্নতি বা পদায়ন কার্যকর হবে।
পরে কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এই আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।
