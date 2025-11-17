Ajker Patrika
জাতীয়

স্কুল-কলেজ আছে পড়াশোনা করো—ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার রায়কে ঘিরে মানুষের মধ্যে কোনো আতঙ্ক ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সাম্প্রাতিক যারা ককটেল ফাটাচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের আটক করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সচিবালয়ে আজ সোমবার আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ‘শেখ হাসিনার রায়কে ঘিরে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখেছি, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ ছিল। সামনে নির্বাচন আছে। এই রায়কে ঘিরে আপনারা কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন?’ জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘এখানে আমি তো কোনো আতঙ্ক দেখতে পেলাম না। আপনারা (সাংবাদিক) তো সারা দিন ঘুরেছেন। আমি কোনো আতঙ্কই দেখিনি। কিসের আতঙ্ক?’ তখন ওই সাংবাদিক বলেন, ‘আমি সড়কের কথা বলছি।’ উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, ‘ওহ সড়কে! সড়কেও কোনো আতঙ্ক নেই। আমি সড়ক দিয়ে আসছি, আপনিও তো সড়ক দিয়ে আসছেন।’

ছোটখাটো দুই-একটা ঘটনা ঘটছে স্বীকার করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘সেটা তো আপনারাও জানেন, আমিও জানি। আমি গতকাল (রোববার) বরিশাল থেকে আসছি। মাদারীপুর জায়গাটা একটু বেশি ডিফিকাল্ট। মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ এই চারটা ডিস্ট্রিক্ট একটু...। তাদের নিয়েও গতকাল কথা হয়েছে। ওই জায়গায়ও বড় ধরনের কোনো কিছু নেই। অনেক সময় বড় করাত দিয়ে গাছ কেটে ফেলে দেয়। গাছ ফেলতে সময় লাগে না, সরাতে অনেক সময় লাগে। ছোটখাটো ককটেল ফাটাচ্ছে। এখন যারা ফাটাচ্ছে, তারা কিন্তু ধরা পড়ছে।’

শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য ভারতকে চিঠি দেওয়া হবে কি না—সেই প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘তার প্রত্যর্পণের জন্য তো অলরেডি লেখা হয়েছে এবং এটা তো কন্টিনিউয়াস। আমরা তো ডেফিনেটলি চাইব প্রত্যর্পণের জন্য। যদি দরকার পড়ে অবশ্যই চিঠি দেব।’

অস্ত্রধারীদের দেখামাত্র সিএমপি কমিশনারের গুলির নির্দেশ দেওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘দেখামাত্রই গুলি না। এখানে হলো কী, এটা সেলফ ডিফেন্সের জন্য। আপনারা হাতিয়ারের পারমিশন নেন না? ওটা শিকারের জন্য কিন্তু নেন না, নেন ডিফেন্সের জন্য।’

এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদা বকশ চৌধুরী বলেন, ‘এই অধিকারটা তো প্রত্যেক নাগরিকের। আপনাকে কেউ মারতে এলে কিংবা হত্যা করতে এলে আক্রমণকারীকে নিহত করার অধিকার আছে। এটা সব দেশে, সর্বত্র, সবকালের, এটা আমাদের দেশে তাৎক্ষণিকভাবে হয়েছে, তা তো না।’

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতার হাতে পুলিশ ও সেনাসদস্যদের আহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেই প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, ‘আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেই পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা আহত হয়েছেন এবং তাঁরা প্রতিহত করছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের একটু বলা দরকার—তোমরা এগুলো কোরো না, এসব করার দরকার নেই। স্কুল-কলেজ আছে, পড়াশোনা করো। আপনারা (গণমাধ্যম) বললে সুবিধা।’

চিফ প্রসিকিউটরকে ভারত থেকে হুমকি দেওয়ার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে যে উসকানিমূলক বক্তব্য দেয় ও মিথ্যা সংবাদ দেয়, এটার কিন্তু প্রতিকার সবচেয়ে বেশি আপনাদের (গণমাধ্যম) হাতে।’

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়গণমাধ্যমঅপরাধমামলাভারতমানবতাবিরোধী অপরাধউপদেষ্টাশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

সম্পর্কিত

শেখ হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠাবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠাবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

জাতীয়

শেখ হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠাবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাসস, ঢাকা  
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পলাতক দণ্ডিত আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনতে ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে নয়াদিল্লির কাছে চিঠি পাঠাবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের অবস্থান সরকারিভাবে ভারতকে জানাব। চিঠিটি আজ রাতেই বা কাল সকালে, যেভাবেই হোক, পাঠানো হবে।’

তিনি জানান, ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন অথবা নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে এই চিঠি ভারত সরকারকে পাঠানো হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, এর আগে শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানানো হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। ‘এখন পরিস্থিতি ভিন্ন ... বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন,’ বলেন তিনি।

তৌহিদ হোসেন জানান, বাংলাদেশের অনুরোধটি ভারত-বাংলাদেশের বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় প্রত্যর্পণ চুক্তির অধীনেই পাঠানো হবে।

বিদ্যমান চুক্তির অধীনে ভারত দণ্ডিতদের ফেরত পাঠাতে আইনগতভাবে বাধ্য কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি আইনগত ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল।

‘আমার বোঝাপড়া হলো- আদালত রায়ে  দণ্ড ঘোষণার পর তাকে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন, এবং আমরা ভারতকে সরকারিভাবে তা অবহিত করব,’ বলেন উপদেষ্টা।

ভারত যদি শেখ হাসিনাকে ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন ঢাকা কী করবে?-এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘পরিস্থিতি দেখা দিলে আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।’

এর আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, জুলাই হত্যাকাণ্ডে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর শেখ হাসিনা ও কামালকে দ্রুত প্রত্যর্পণের জন্য নয়াদিল্লির কাছে আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা। এই প্রত্যর্পণ ভারতের ‘চুক্তিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তির অধীনে দুই দণ্ডিতকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া অমিত্রসুলভ আচরণ এবং ন্যায়বিচার অস্বীকারের সামিল।

বিষয়:

ভারতআসাদুজ্জামান খান কামালউপদেষ্টাতৌহিদ হোসেনশেখ হাসিনানয়াদিল্লি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

সম্পর্কিত

স্কুল-কলেজ আছে পড়াশোনা করো—ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্কুল-কলেজ আছে পড়াশোনা করো—ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

জাতীয়

রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হওয়া রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারে আবারও আবেদন আহ্বান করেছে আইন মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে মন্ত্রণালয়টি।

বিজ্ঞপ্তিতে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার বর্তমান অবস্থা উল্লেখপূর্বক মামলার এজাহার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযোগপত্রের স্পষ্ট ফটোকপি সংযুক্ত করে আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটি অনুবিভাগের সলিসিটর বরাবর দাখিল করার জন্য রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি পুনরায় আহ্বান জানানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয় বলছে, ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত বিশেষ করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে-পরে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও অন্যদের বিরুদ্ধে করা হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করতে সলিসিটর অনুবিভাগের মাধ্যমে দেশের সব পাবলিক প্রসিকিউটর ও মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটরকে মামলার তালিকা পাঠাতে হবে।

মন্ত্রণালয় আরও বলছে, এ বিষয়ে পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারসংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির সুপারিশে ইতিমধ্যে প্রায় ২০ হাজার মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

এর আগে, চলতি বছরের আগস্টে মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হওয়া রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করা যাবে।

বিষয়:

মামলামন্ত্রণালয়আইনআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

সম্পর্কিত

স্কুল-কলেজ আছে পড়াশোনা করো—ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্কুল-কলেজ আছে পড়াশোনা করো—ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠাবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠাবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

জাতীয়

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ৩২
শেখ হাসিনা
শেখ হাসিনা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে বন্দিবিনিময় চুক্তি অনুযায়ী ভারতের কাছে ফেরত চেয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজ সোমবার রায় ঘোষণার পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আজকের রায়ে পলাতক আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল জুলাই হত্যাকাণ্ডের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিদের দ্বিতীয় কোনো দেশ আশ্রয় দিলে তা হবে অত্যন্ত অবন্ধুসুলভ আচরণ এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞার শামিল।

হাসিনাকে ফেরাতে ভারতকে ফের চিঠি দেবে সরকার: আইন উপদেষ্টাহাসিনাকে ফেরাতে ভারতকে ফের চিঠি দেবে সরকার: আইন উপদেষ্টা

এতে আরও বলা হয়, ‘আমরা ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন অবিলম্বে দণ্ডপ্রাপ্ত এই দুই ব্যক্তিকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুসারে এটি ভারতের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্বও বটে।’

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৩ সালে একটি প্রত্যর্পণ চুক্তি সই হয়, যা ২০১৬ সালে সংশোধিত হয়। এ চুক্তি দুই দেশের মধ্যে পলাতক আসামিদের দ্রুত ও সহজে বিনিময়ের জন্য করা হয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী, ‘প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধের মামলা’য় অভিযুক্ত আসামি ও বন্দীদের একে অপরের কাছে হস্তান্তর করবে ভারত ও বাংলাদেশ।

বিষয়:

মানবতাবিরোধী অপরাধপাঠকের আগ্রহশেখ হাসিনাআওয়ামী লীগপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

সম্পর্কিত

স্কুল-কলেজ আছে পড়াশোনা করো—ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্কুল-কলেজ আছে পড়াশোনা করো—ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠাবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠাবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

জাতীয়

রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক আইজিপি মামুনের ‘সাজা নমনীয়’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৫
সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই–আগস্ট অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১। এই মামলার আরেক আসামি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালকেও একই সাজা দেওয়া দেওয়া হয়েছে। একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলেও রাজসাক্ষী হওয়ায় সাবেক পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের সাজা নমনীয় করে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন—বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত হত্যার অভিযোগে করা মামলাগুলোর মধ্যে বিচার শেষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ঘোষিত প্রথম রায় এটি। রায় ঘোষণার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

এই মামলার তিন আসামির মধ্যে কেবল পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন রায় ঘোষণার সময় আদালতে হাজির ছিলেন। প্রধান আসামি শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান পলাতক; তাঁরা ভারতে অবস্থান করছেন।

সাবেক আইজিপি মামুন ট্রাইব্যুনালে নিজের দোষ স্বীকার করে ‘রাজসাক্ষী’ বা ‘অ্যাপ্রুভার’ হয়েছেন। জবানবন্দিতে তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি ‘প্রাণঘাতী’ অস্ত্র (লেথাল উইপন) ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ তিনি গত বছরের ১৮ জুলাই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের মাধ্যমে পেয়েছিলেন।

ক্ষমা চেয়ে রাজসাক্ষীর জবানবন্দিতে যা যা বলেন সাবেক আইজিপি মামুনক্ষমা চেয়ে রাজসাক্ষীর জবানবন্দিতে যা যা বলেন সাবেক আইজিপি মামুন

উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই আন্দোলনের সময়ে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করে। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালে প্রথম মামলার কার্যক্রম শুরু হয় গত বছরের ১৭ অক্টোবর। সেদিন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা (মিসকেস বা বিবিধ মামলা) হয়। ওই দিনই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়।

এ মামলায় প্রথমে শেখ হাসিনাই ছিলেন একমাত্র আসামি। এ বছরের ১৬ মার্চ তাঁর পাশাপাশি সাবেক আইজিপি আল-মামুনকেও আসামি করা হয়।

একাধিকবার সময় বাড়ানোর পর চলতি বছরের ১২ মে এই মামলায় চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। আসামি হিসেবে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের নাম প্রথমবারের মতো আসে গত ১২ মে তদন্ত প্রতিবেদনে। সেদিন থেকে এ মামলায় আসামি হন তিনজন শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান ও আল-মামুন।

বিষয়:

অপরাধমামলাআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

যে কারণে আপিল করতে পারবেন না শেখ হাসিনা

সম্পর্কিত

স্কুল-কলেজ আছে পড়াশোনা করো—ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্কুল-কলেজ আছে পড়াশোনা করো—ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বিক্ষোভকারীদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠাবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

শেখ হাসিনা ও কামালের প্রত্যর্পণ চেয়ে নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠাবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

রাজনৈতিক হয়রানির মামলা প্রত্যাহারে ফের আবেদন চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার