সিইসির সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের বৈঠক শুরু হয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বৈঠক চলছিল।
আজ সোমবার বেলা ২টা ২০ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সিইসির কক্ষে অ্যান জ্যাকবসনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকটি শুরু হয়।
চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ছাড়া এই প্রতিনিধিদলে আছেন দূতাবাসের পলিটিক্যাল চিফ ডেভিড মু এবং পলিটিক্যাল স্পেশালিস্ট ফিরোজ আহমেদ।
জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় বৈঠকটি হওয়ার কথা থাকলেও আগারগাঁওয়ে ছাত্র আন্দোলনের জন্য নিরাপত্তাজনিত কারণে বৈঠকটি বাতিল করা হয়। গত বছরের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এটি হবে মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির প্রথম বৈঠক।
