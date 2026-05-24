ঈদের ফিরতি যাত্রা: আজ পাওয়া যাচ্ছে ৩ জুনের টিকিট

পবিত্র ঈদুল আজহা আর মাত্র তিন দিন পর। ঈদ সামনে রেখে আজ রোববার শেষ কর্মদিবস। বিকেলে অফিস শেষে মানুষ ছুটবে তার আপন ঠিকানায়। কেউ সড়কপথে, কেউ নৌপথে, কেউ রেল কিংবা আকাশপথে। ২৮ মে ঈদের পর আবার কর্মস্থলে ফিরে আসার পালা শুরু হবে। এ জন্য আন্তনগর ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। আজ (২৪ মে) বিক্রি করা হবে আগামী ৩ জুনের ট্রেনের টিকিট।
সকাল ৮টায় রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে চলাচলকারী ট্রেনগুলোর আসনের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। এরপর বেলা ২টায় পূর্বাঞ্চলে চলাচলকারী ট্রেনগুলোর আসনের টিকিট বিক্রি শুরু হবে। ট্রেনের সব আসনের টিকিট অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছে।
ঈদের ফিরতি যাত্রায় ২১ মে বিক্রি হয় ৩১ মের টিকিট। এরপর ২২ মে ১ জুনের এবং ২৩ মে বিক্রি হয় ২ জুনের ট্রেনের অগ্রিম টিকিট। আগামীকাল ২৫ মে বিক্রি করা হবে ৪ জুনের ট্রেনের টিকিট।
রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, ঈদযাত্রা বা ঈদের ফিরতি যাত্রায় কেনা টিকিট যাত্রীরা রেলওয়েকে ফেরত দিতে পারবেন না। একজন যাত্রী একবার সর্বোচ্চ চারটি আসনের টিকিট কিনতে পারবেন। একটির বেশি আসনের টিকিট কিনলে সহযাত্রীদের নাম টিকিট কেনার সময় উল্লেখ করতে হবে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনার ১৭ বছর পরও দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি’ গঠন হয়নি। বিশেষ করে অধিকাংশ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই কমিটি নেই।৭ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে সম্প্রতি শিশুদের ওপর ঘটে যাওয়া একের পর এক নৃশংস সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গভীর ক্ষোভ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। একই সঙ্গে সংস্থাটি ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে এই বর্বরতা বন্ধে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।১১ ঘণ্টা আগে
এবার নারায়ণগঞ্জ ও পটুয়াখালীতে ধর্ষণে অভিযুক্ত দুজনকে পিটুনি দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এর আগে চট্টগ্রামে দুই দিনে এ রকম দুজন গণপিটুনির শিকার হয়েছে। এ নিয়ে তিন দিনে ধর্ষণে অভিযুক্ত চারজনকে পিটুনি দিয়েছে ক্ষুব্ধ মানুষ।১১ ঘণ্টা আগে
‘রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনে পুনরায় বাংলাদেশের আবহমানকালের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পুনর্জীবন ঘটাতে হবে। এ ক্ষেত্রেও কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন এবং কর্ম আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক...১২ ঘণ্টা আগে