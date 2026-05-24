ঈদের ফিরতি যাত্রা: আজ পাওয়া যাচ্ছে ৩ জুনের টিকিট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ মে ২০২৬, ০৯: ২৪
ফাইল ছবি

পবিত্র ঈদুল আজহা আর মাত্র তিন দিন পর। ঈদ সামনে রেখে আজ রোববার শেষ কর্মদিবস। বিকেলে অফিস শেষে মানুষ ছুটবে তার আপন ঠিকানায়। কেউ সড়কপথে, কেউ নৌপথে, কেউ রেল কিংবা আকাশপথে। ২৮ মে ঈদের পর আবার কর্মস্থলে ফিরে আসার পালা শুরু হবে। এ জন্য আন্তনগর ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। আজ (২৪ মে) বিক্রি করা হবে আগামী ৩ জুনের ট্রেনের টিকিট।

সকাল ৮টায় রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে চলাচলকারী ট্রেনগুলোর আসনের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। এরপর বেলা ২টায় পূর্বাঞ্চলে চলাচলকারী ট্রেনগুলোর আসনের টিকিট বিক্রি শুরু হবে। ট্রেনের সব আসনের টিকিট অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছে।

ঈদের ফিরতি যাত্রায় ২১ মে বিক্রি হয় ৩১ মের টিকিট। এরপর ২২ মে ১ জুনের এবং ২৩ মে বিক্রি হয় ২ জুনের ট্রেনের অগ্রিম টিকিট। আগামীকাল ২৫ মে বিক্রি করা হবে ৪ জুনের ট্রেনের টিকিট।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, ঈদযাত্রা বা ঈদের ফিরতি যাত্রায় কেনা টিকিট যাত্রীরা রেলওয়েকে ফেরত দিতে পারবেন না। একজন যাত্রী একবার সর্বোচ্চ চারটি আসনের টিকিট কিনতে পারবেন। একটির বেশি আসনের টিকিট কিনলে সহযাত্রীদের নাম টিকিট কেনার সময় উল্লেখ করতে হবে।

