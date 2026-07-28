সূর্য উঠলে আপনারা সবাই দেখতে পারবেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে সিইসি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে ভারপ্রাপ্ত স্পিকার কায়সার কামালের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশন (সিইসি) এ এমএম নাসির উদ্দিন। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, ‘আমাদের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। ইসির দায়িত্ব নির্বাচন করার। আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য স্পিকারের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে দিনক্ষণ ঠিক করা হবে।’
সিইসি আরও বলেন, ‘নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হলে একধরনের ব্যবস্থা, আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হলে আরেক ধরনের ব্যবস্থা। অধিবেশনে থাকলে একধরনের ব্যবস্থা, না থাকলে আরেক ব্যবস্থা। এ বিষয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।’
বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে সিইসি বলেন, ‘প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। দিনক্ষণ এখনো ঠিক হয়নি। আপনারা তা যথাসময়ে জানতে পারবেন। সূর্য উঠলে আপনারা সবাই দেখতে পারবেন। তা জানিয়ে দেব। এখন আমাদের আলোচনা হয়েছে প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো নিয়ে। আমরা কোন সম্ভাব্য তারিখ ঠিক করেনি। ঠিক হলে যথাসময়ে জানতে পারবেন। তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়েই আমাদের সব আলোচনা হয়েছে।’
আজ মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকাল ১১টায় সংসদ ভবনে স্পিকারের কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়। এ সময় তিন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ, আনোয়ারুল ইসলাম, তাহমিদা আহমদ এবং ইসি সচিব ও সংসদ সচিবালয় সচিব উপস্থিত ছিলেন।
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