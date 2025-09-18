অফ সিজনেও ভিয়েতনামে পর্যটকের ভিড়

ফিচার ডেস্ক
ভিয়েতনামের দুটি অংশ—উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। এই দুই অংশ ভ্রমণের আদর্শ সময় দুই ধরনের। উত্তর ভিয়েতনাম ভ্রমণের ভালো সময় বসন্তের প্রথম দিক অর্থাৎ মার্চ থেকে এপ্রিল এবং শরতের শেষ দিক অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর। আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম ভ্রমণের আদর্শ সময় শুষ্ক মৌসুম অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে মে। চলতি বছরের জুলাই ও আগস্ট মাস পর্যন্ত দেশটিতে রেকর্ডসংখ্যক পর্যটকের আগমন ঘটেছে।
‘জেনারেল স্ট্যাটিসটিকস’-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে ভিয়েতনামে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১৫ দশমিক ৬ লাখ এবং আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৮ লাখে। এই সংখ্যা গত বছরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের ১৩ ও ১৪ লাখের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। আগস্টের শুরুতে, ভিয়েতনাম সরকার বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া ও সুইজারল্যান্ড— এই ১২ দেশের নাগরিকদের ৪৫ দিনের জন্য ভিসা ছাড় ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভিয়েতনামের একতরফা ভিসা মওকুফ করা দেশের সংখ্যা ২৪টিতে পৌঁছেছে। দ্বিপক্ষীয় মওকুফসহ মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯টি দেশ।
হ্যানয়, হো চি মিন সিটি ও খান হোয়ার অনেক পর্যটন সংস্থা জানিয়েছে, আগের বছরের তুলনায় তাদের বিদেশি পর্যটক বুকিং ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ভিয়েতনামে পর্যটকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩৯ লাখে, যা আগের বছরের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি। দেশটির সরকার ২০২৫ সালে ২ দশমিক ২ থেকে ২ দশমিক ৩ কোটি পর্যটক টানার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।
সূত্র: ইভিএন এক্সপ্রেস
ভ্রমণ নিয়ে একাধিক উদ্যোগ নিচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। শান্ত ও নিরিবিলি ভ্রমণের জন্য আগে থেকে জনপ্রিয় গন্তব্য ছিল এই দেশ। সে কারণে সমুদ্রের সৌন্দর্য থেকে প্রাচীন বৌদ্ধ নিদর্শন দেখতে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ পর্যটক দেশটিতে ভিড় জমায়।১১ মিনিট আগে
নেপালে সাম্প্রতিক দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশটির পর্যটন খাত। ব্যস্ত মৌসুমে রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিদেশি ভ্রমণকারীর সংখ্যা কমেছে ৩০ শতাংশ। অনেক দেশ তাদের নাগরিকদের নেপালে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সাধারণত ছয় ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা ফ্লাইটকে লং-হল বা দীর্ঘ বিমানযাত্রা হিসেবে ধরা হয়। একাধিক টাইম জোন পার হওয়া, অক্সিজেনের স্বল্পতা, শুষ্ক বাতাস, দীর্ঘক্ষণ একই ভঙ্গিতে বসে থাকা—সব মিলিয়ে অনেক সময় শারীরিক কষ্ট বেশি হয়। তাই অনেকে বিমান থেকে ক্লান্ত, অবসন্ন বা ফোলা মুখে নামেন। কিন্তু ঠিকমতো প্রস্তু১৪ ঘণ্টা আগে
এই মৌসুমে দু-এক দিন পরপরই বাড়িতে ঢ্যাঁড়স রান্না হচ্ছে? একই তরিকায় ভাজা আর ভাজি খেতে খেতে যাঁরা ক্লান্ত, তাঁদের জন্য ঢ্যাঁড়সের মুখরোচক দুই পদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।১৫ ঘণ্টা আগে