অফ সিজনেও ভিয়েতনামে পর্যটকের ভিড়

ফিচার ডেস্ক
ভিয়েতনামের দুটি অংশ—উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। এই দুই অংশ ভ্রমণের আদর্শ সময় দুই ধরনের। উত্তর ভিয়েতনাম ভ্রমণের ভালো সময় বসন্তের প্রথম দিক অর্থাৎ মার্চ থেকে এপ্রিল এবং শরতের শেষ দিক অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর। আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম ভ্রমণের আদর্শ সময় শুষ্ক মৌসুম অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে মে। চলতি বছরের জুলাই ও আগস্ট মাস পর্যন্ত দেশটিতে রেকর্ডসংখ্যক পর্যটকের আগমন ঘটেছে।

‘জেনারেল স্ট্যাটিসটিকস’-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে ভিয়েতনামে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১৫ দশমিক ৬ লাখ এবং আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৮ লাখে। এই সংখ্যা গত বছরের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের ১৩ ও ১৪ লাখের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। আগস্টের শুরুতে, ভিয়েতনাম সরকার বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া ও সুইজারল্যান্ড— এই ১২ দেশের নাগরিকদের ৪৫ দিনের জন্য ভিসা ছাড় ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভিয়েতনামের একতরফা ভিসা মওকুফ করা দেশের সংখ্যা ২৪টিতে পৌঁছেছে। দ্বিপক্ষীয় মওকুফসহ মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯টি দেশ।

হ্যানয়, হো চি মিন সিটি ও খান হোয়ার অনেক পর্যটন সংস্থা জানিয়েছে, আগের বছরের তুলনায় তাদের বিদেশি পর্যটক বুকিং ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ভিয়েতনামে পর্যটকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩৯ লাখে, যা আগের বছরের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি। দেশটির সরকার ২০২৫ সালে ২ দশমিক ২ থেকে ২ দশমিক ৩ কোটি পর্যটক টানার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

সূত্র: ইভিএন এক্সপ্রেস

