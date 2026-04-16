পরিবারবান্ধব বিমানবন্দরের শীর্ষে ইনচন

ভ্রমণপিয়াসি পরিবারগুলোর জন্য বিমানবন্দর এখন আর শুধু ট্রানজিট পয়েন্ট নয়। এটি এখন বিনোদন গন্তব্যও বটে। স্কাইট্র্যাক্সের ২০২৬ সালের জরিপ অনুযায়ী, বিশ্বের ‘পরিবারবান্ধব বিমানবন্দর’ হিসেবে শীর্ষ স্থান দখল করে নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ইনচন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। টানা কয়েক বছর এই তালিকায় আধিপত্য বজায় রাখছে বিমানবন্দরটি।
ইনচন ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরে শিশুদের জন্য পোরোরো বা পিঙ্কফং-এর মতো জনপ্রিয় কার্টুন থিমের প্লে-জোন আছে। এ ছাড়া রয়েছে বরফে স্কেটিং করার রিঙ্ক, বিনা মূল্যে সাংস্কৃতিক পারফরম্যান্স এবং ঐতিহ্যবাহী ক্র্যাফট ওয়ার্কশপ। দীর্ঘ বিরতির একঘেয়েমি কাটাতে এসব আয়োজন অভিভাবকদের জন্য বেশ আরামদায়ক। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে চাঙ্গি তার চারতলা স্লাইড, ইনডোর গার্ডেন, বাটারফ্লাই পার্ক এবং ছাদের ওপরের সুইমিংপুলের জন্য বিখ্যাত। তৃতীয় স্থানে তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর। অত্যাধুনিক এবং পরিবারের প্রয়োজন প্রাধান্য দেওয়া সুযোগ-সুবিধার জন্য বিমানবন্দরটি উচ্চ রেটিং পেয়েছে।
মূলত পরিবারের নিরাপত্তাসুবিধা, দ্রুত ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স, শিশুদের জন্য উন্নত মানের খেলার জায়গা এবং চাইল্ড কেয়ার রুমের সহজলভ্যতার ওপর ভিত্তি করে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পরিবারবান্ধব এসব উদ্যোগ মূলত মা-বাবা এবং শিশুদের ভ্রমণ আনন্দদায়ক ও চাপমুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে দীর্ঘ ট্রানজিটের সময় শিশুদের ব্যস্ত রাখতে এবং বিশ্রামের জন্য নার্সারি রুম ও ন্যাপ লাউঞ্জের মতো সুবিধাগুলো যাত্রীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। দীর্ঘ বিরতির একঘেয়েমি কাটাতে এবং শিশুদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এই বিমানবন্দরগুলো বর্তমানে বৈশ্বিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিচ্ছে। তালিকার শীর্ষ দশে আরও রয়েছে বাহরাইন, আমস্টারডাম শিফোল, প্যারিস সিডিজি, টোকিও নারিতা, রোম ফিউমিচিনো এবং তাইওয়ান তাওয়ুয়ান বিমানবন্দর। আধুনিক বিমানবন্দরগুলো এখন শুধু যাতায়াত নয়, শিশুদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিতেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।
বৈশাখ মাস শুরু হয়ে গেল। তার মানে, গ্রীষ্মকাল শুরু। প্রচণ্ড গরম পড়বে এখন। হঠাৎ হঠাৎ হবে ঝড়। বাংলাদেশে গ্রীষ্ম মানে তীব্র দাবদাহ, উচ্চ আর্দ্রতা এবং ক্লান্তিকর আবহাওয়া। মার্চ থেকে জুন—এই সময়টায় দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে তাপমাত্রা ৩৫ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
যেকোনো কর্মজীবী মানুষ সকালে অফিসের উদ্দেশে বের হন ঝরঝরে আমেজে। সব ঠিক থাকলে আগের রাতে ভালো একটা ঘুম দিয়ে, নাশতা করে আয়নায় নিজেকে সতেজ দেখেই বের হন সবাই। কিন্তু ঠিক দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই কেমন যেন ম্যাড়ম্যাড়ে আর ক্লান্ত হয়ে পড়েন অনেকে। নারীদের মেকআপ কোথাও নষ্ট হয়ে যায়। আবার চুল হয়ে যায় রুক্ষ, চোখ...১ ঘণ্টা আগে
ভ্রমণ মানেই কি শুধু আইফেল টাওয়ার কিংবা স্ট্যাচু অব লিবার্টির কাছে যাওয়া? আধুনিক পর্যটকেরা এখন খুঁজছেন এমন সব জায়গা, যা সাশ্রয়ী অথচ অভিজ্ঞতায় অনন্য। জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রগুলোর ভিড় এড়িয়ে যাঁরা একটু নিরিবিলি অথচ বৈচিত্র্যময় জায়গা খোঁজেন, তাঁদের জন্য সুখবর এনেছে ভ্রমণ ম্যাগাজিন ‘ট্রাভেল+লেজার’।২ ঘণ্টা আগে
স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি, ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল এবং ঐতিহাসিক রুট ৬৬-এর শতবর্ষ উদ্যাপন—সবকিছু মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন খাতের জন্য ২০২৬ হতে পারত এক ঐতিহাসিক উৎসবের বছর। কিন্তু দীর্ঘায়িত সরকারি শাটডাউন, বিমানবন্দরে প্রায় চার ঘণ্টার দীর্ঘ সারি আর কঠোর অভিবাসন নীতির কারণে বিশ্ব পর্যটকদের কাছে...৩ ঘণ্টা আগে