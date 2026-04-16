পরিবারবান্ধব বিমানবন্দরের শীর্ষে ইনচন

ফিচার ডেস্ক
ভ্রমণপিয়াসি পরিবারগুলোর জন্য বিমানবন্দর এখন আর শুধু ট্রানজিট পয়েন্ট নয়। এটি এখন বিনোদন গন্তব্যও বটে। স্কাইট্র্যাক্সের ২০২৬ সালের জরিপ অনুযায়ী, বিশ্বের ‘পরিবারবান্ধব বিমানবন্দর’ হিসেবে শীর্ষ স্থান দখল করে নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ইনচন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। টানা কয়েক বছর এই তালিকায় আধিপত্য বজায় রাখছে বিমানবন্দরটি।

ইনচন ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরে শিশুদের জন্য পোরোরো বা পিঙ্কফং-এর মতো জনপ্রিয় কার্টুন থিমের প্লে-জোন আছে। এ ছাড়া রয়েছে বরফে স্কেটিং করার রিঙ্ক, বিনা মূল্যে সাংস্কৃতিক পারফরম্যান্স এবং ঐতিহ্যবাহী ক্র্যাফট ওয়ার্কশপ। দীর্ঘ বিরতির একঘেয়েমি কাটাতে এসব আয়োজন অভিভাবকদের জন্য বেশ আরামদায়ক। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে চাঙ্গি তার চারতলা স্লাইড, ইনডোর গার্ডেন, বাটারফ্লাই পার্ক এবং ছাদের ওপরের সুইমিংপুলের জন্য বিখ্যাত। তৃতীয় স্থানে তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর। অত্যাধুনিক এবং পরিবারের প্রয়োজন প্রাধান্য দেওয়া সুযোগ-সুবিধার জন্য বিমানবন্দরটি উচ্চ রেটিং পেয়েছে।

মূলত পরিবারের নিরাপত্তাসুবিধা, দ্রুত ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স, শিশুদের জন্য উন্নত মানের খেলার জায়গা এবং চাইল্ড কেয়ার রুমের সহজলভ্যতার ওপর ভিত্তি করে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পরিবারবান্ধব এসব উদ্যোগ মূলত মা-বাবা এবং শিশুদের ভ্রমণ আনন্দদায়ক ও চাপমুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে দীর্ঘ ট্রানজিটের সময় শিশুদের ব্যস্ত রাখতে এবং বিশ্রামের জন্য নার্সারি রুম ও ন্যাপ লাউঞ্জের মতো সুবিধাগুলো যাত্রীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। দীর্ঘ বিরতির একঘেয়েমি কাটাতে এবং শিশুদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এই বিমানবন্দরগুলো বর্তমানে বৈশ্বিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিচ্ছে। তালিকার শীর্ষ দশে আরও রয়েছে বাহরাইন, আমস্টারডাম শিফোল, প্যারিস সিডিজি, টোকিও নারিতা, রোম ফিউমিচিনো এবং তাইওয়ান তাওয়ুয়ান বিমানবন্দর। আধুনিক বিমানবন্দরগুলো এখন শুধু যাতায়াত নয়, শিশুদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিতেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

আমরাই যেচে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলাম: টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সংসদে স্পিকার

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে ৯০ পদে চাকরি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

গরমে আরামের ভ্রমণ পাহাড়ে

গরমে আরামের ভ্রমণ পাহাড়ে

অফিসের বাতাস আপনার সৌন্দর্য নষ্ট করছে না তো?

অফিসের বাতাস আপনার সৌন্দর্য নষ্ট করছে না তো?

ভিড় এড়িয়ে অজানার পথে: বিশ্বের সেরা ‘হিডেন জেম’ শহর

ভিড় এড়িয়ে অজানার পথে: বিশ্বের সেরা ‘হিডেন জেম’ শহর

