নেপাল ভ্রমণে চার দেশ সতর্কতা জানিয়েছে

ফিচার ডেস্ক
নেপালের জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আটকা পড়া বিদেশি নাগরিকদের নিকটবর্তী নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কাছে অবিলম্বে সাহায্য চাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী।
নেপালি সংবাদপত্র হিমালয়ান টাইমস জানিয়েছে, জনসংযোগ ও তথ্য অধিদপ্তরের প্রকাশ করা এক নোটিশে সেনাবাহিনী উদ্ধার বা সহায়তার অপেক্ষায় থাকা সব বিদেশি নাগরিককে তাদের কাছাকাছি মোতায়েন থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছে।
গত মঙ্গলবার দুপুরে নেপালে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘উদ্ভূত নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে ভ্রমণে ইচ্ছুক সকল বাংলাদেশি নাগরিককে আপাতত নেপাল ভ্রমণ না করার নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।’
এদিকে নেপালের পর্যটন এলাকা চন্দ্রগিরিতে একটি কেব্ল কারে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। নেপালি ইংরেজি সংবাদমাধ্যম দ্য হিমালয়ান এক প্রতিবেদনে
এই তথ্য জানিয়েছে। এ ছাড়া বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন মার্কেট, নেতাদের বাসভবন এমনকি থানায়ও আগুন ধরিয়ে দেয়। আরও জানা গেছে, নেপালের প্রধান পর্যটন আকর্ষণ, যেমন এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, অন্নপূর্ণা সার্কিট, চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্ক ইত্যাদি এলাকা শান্তিপূর্ণ রয়েছে এবং পর্যটক অ্যাকটিভিটি স্বাভাবিক রয়েছে।
এই অবস্থায় নেপাল ভ্রমণের জন্য কোনো দেশ পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা জারি না করলেও সতর্ক করেছে নিজ দেশের পর্যটকদের। এই তালিকায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি দেশ।
