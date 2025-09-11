Ajker Patrika
> জীবনধারা
> ভ্রমণ

নেপাল ভ্রমণে চার দেশ সতর্কতা জানিয়েছে

ফিচার ডেস্ক
নেপাল ভ্রমণে চার দেশ সতর্কতা জানিয়েছে

নেপালের জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আটকা পড়া বিদেশি নাগরিকদের নিকটবর্তী নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কাছে অবিলম্বে সাহায্য চাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী।

নেপালি সংবাদপত্র হিমালয়ান টাইমস জানিয়েছে, জনসংযোগ ও তথ্য অধিদপ্তরের প্রকাশ করা এক নোটিশে সেনাবাহিনী উদ্ধার বা সহায়তার অপেক্ষায় থাকা সব বিদেশি নাগরিককে তাদের কাছাকাছি মোতায়েন থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছে।

গত মঙ্গলবার দুপুরে নেপালে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘উদ্ভূত নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে ভ্রমণে ইচ্ছুক সকল বাংলাদেশি নাগরিককে আপাতত নেপাল ভ্রমণ না করার নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।’

এদিকে নেপালের পর্যটন এলাকা চন্দ্রগিরিতে একটি কেব্‌ল কারে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। নেপালি ইংরেজি সংবাদমাধ্যম দ্য হিমালয়ান এক প্রতিবেদনে

এই তথ্য জানিয়েছে। এ ছাড়া বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন মার্কেট, নেতাদের বাসভবন এমনকি থানায়ও আগুন ধরিয়ে দেয়। আরও জানা গেছে, নেপালের প্রধান পর্যটন আকর্ষণ, যেমন এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, অন্নপূর্ণা সার্কিট, চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্ক ইত্যাদি এলাকা শান্তিপূর্ণ রয়েছে এবং পর্যটক অ্যাকটিভিটি স্বাভাবিক রয়েছে।

এই অবস্থায় নেপাল ভ্রমণের জন্য কোনো দেশ পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা জারি না করলেও সতর্ক করেছে নিজ দেশের পর্যটকদের। এই তালিকায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি দেশ।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণসেনাবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

থাইল্যান্ড নাকি ভিয়েতনাম

থাইল্যান্ড নাকি ভিয়েতনাম

নেপাল ভ্রমণে চার দেশ সতর্কতা জানিয়েছে

নেপাল ভ্রমণে চার দেশ সতর্কতা জানিয়েছে

পোল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ কাদের জন্য, কীভাবে আবেদন করবেন

পোল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ কাদের জন্য, কীভাবে আবেদন করবেন

খাসির মাংসের কোরমা

খাসির মাংসের কোরমা