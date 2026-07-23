Ajker Patrika
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ভ্রমণ

বর্ষায় ভ্রমণে যা রাখতে হবে সঙ্গে

ফিচার ডেস্ক
বর্ষায় ভ্রমণে যা রাখতে হবে সঙ্গে

বর্ষাকালে ঘুরতে যাওয়ার ঝক্কি আছে বৈকি! তবে এ সময় যখন-তখন বৃষ্টি নামে, পথে-ঘাটে কাদাপানি থাকে। সে কারণে বর্ষাকালের ভ্রমণ নিরাপদ এবং আরামদায়ক করতে সঙ্গে কী কী নিতে হবে, দেখে নিন—

বৃষ্টি থেকে রক্ষার সরঞ্জাম

হুটহাট বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ব্যাগে ছোট ছাতা বা রেইনকোট রাখুন। মোবাইল ফোন, ক্যামেরা বা ল্যাপটপের মতো গ্যাজেট সুরক্ষিত রাখতে পানিরোধী ব্যাগ ব্যবহার করুন। রাখতে পারেন জিপলক বা প্লাস্টিক পাউচ, যাতে ভেজা কাপড় ও ছোট ইলেকট্রনিকস ডিভাইসগুলো রাখা যাবে।

পোশাক ও জুতা নির্বাচন বর্ষাকালে ভ্রমণ করার জন্য

সুতি কাপড়ের বদলে সিনথেটিক পোশাক ব্যবহার করুন। এ ধরনের কাপড় ভিজলেও দ্রুত শুকিয়ে যায়। এ সময়ের ভ্রমণে বাড়তি কাপড় ব্যাগে রাখুন। ধরুন, ৫ সেট কাপড় হলেই চলে। কিন্তু আপনি প্যাক করুন ৭ সেট। এতে ভেজা কাপড় না শুকালেও বাড়তি কাপড় থাকবে পরার মতো। সহজে চলাচলের জন্য নিতে হবে গ্রিপযুক্ত ও পানি শোষণকারী জুতা। এ সময় চামড়ার জুতা একেবারে এড়িয়ে চলা ভালো।

প্রয়োজনীয় ওষুধ

ঠান্ডা, জ্বর, সর্দি, কাশি এবং ডায়রিয়ার ওষুধ অবশ্যই সঙ্গে রাখা জরুরি। বর্ষায় ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে, তাই রিপেলেন্ট ক্রিম অথবা স্প্রে সঙ্গে রাখুন।

পানি ও শুকনা খাবার

দীর্ঘ পথযাত্রায় বা বৃষ্টির কারণে আটকা পড়লে যেন বিস্কুট, বাদাম বা ড্রাই ফ্রুটস খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করা যায়, সেই ব্যবস্থা রাখুন। সঙ্গে রাখুন বিশুদ্ধ পানি।

সূত্র: উইটজম্যান ও অন্যান্য

বিষয়:

বর্ষাকালছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
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