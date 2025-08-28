মালদ্বীপ ভ্রমণে করুন ডলার সাশ্রয়

ফিচার ডেস্ক
মালদ্বীপের কথা ভাবলেই প্রথমে চোখে ভেসে উঠবে ফিরোজা নীল পানির ওপর ভেসে থাকা ব্যক্তিগত বিলাসী ওয়াটার ভিলার ছবি। ঠিক এর পরেই মনে পড়বে, এই ভ্রমণের জন্য খরচ কত হবে? এই খরচের বিষয়টি একবার মাথায় ঢুকলে ভ্রমণে শান্তি পাবেন না। তবে একটু মাথা খাটালে বাঁচানো যায় ডলার। ‘ট্রাভেলব্যাগ’-এর ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ, শেরিল ড্রেইন সে রকম কিছু পরামর্শ দিয়েছেন সবার জন্য।
অফসিজনে ভ্রমণ করুন
মালদ্বীপে যেতে হবে মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে। এই সময়টায় ফ্লাইট ও হোটেল খরচ প্রায় ১৯ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। ভিড় কম থাকে। সার্ফিংয়ের জন্য এটাই আদর্শ সময়। যাঁরা অ্যাডভেঞ্চার ও প্রশান্তি দুই-ই খোঁজেন, তাঁদের জন্য একদম পারফেক্ট অফসিজনে মালদ্বীপ ভ্রমণ করা।
সাশ্রয় করুন
শেরিল বলেন, ‘সাশ্রয়ের জন্য পরিবহন খরচ বাঁচানো সহজ উপায়।’ সি প্লেনে ভ্রমণের চেয়ে শেয়ার্ড স্পিডবোট বেছে নিন। এটি পরিবহন ব্যয় কমিয়ে দেবে।
প্যাকেজ ডিল করুন
ফ্লাইট ও রিসোর্ট একসঙ্গে বুক করুন। অগ্রিম বুকিং বা সিজনাল প্রমোশন চলাকালীন বুক করলে আরও কম খরচ হয়। অনেক সময় ট্রান্সফার বা এক্সকারশনও প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকে।
সাইন আপ করুন
ট্রাভেল অ্যালার্ট ও প্রায়োরিটি প্রোগ্রামে সাইন আপ করুন। ব্ল্যাক ফ্রাইডে, জানুয়ারির সেল ও অন্য অফারগুলোর দিকে নজর রাখুন।
সূত্র: হ্যালো ম্যাগাজিন
