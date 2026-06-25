বর্ষাকালে বেছে নিন সঠিক জুতা

বর্ষায় ঘুরে বেড়ানোর জন্য দারুণ এক ঋতু। তবে এই ঋতুতে ভ্রমণ করার জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রস্তুতি; বিশেষ করে পোশাক ও ব্যাগ হতে হবে পানিরোধী। আর জুতা হতে হবে বিশেষ ধরনের, যাতে পানি পড়লেও নষ্ট না হয় এবং হাঁটার সময় পিছলে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারে।
এই ঋতুতে ঘুরতে গেলে পানিপ্রতিরোধী কিংবা দ্রুত শুকিয়ে যায় এমন জুতা পরতে হবে। যে ধরনের জুতায় শক্ত গ্রিপযুক্ত সোল থাকে, সেই জুতা পিছলে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। হালকা ও সহজে পরিষ্কার করা যায় এমন জুতা পরুন। এ ধরনের জুতি আপনাকে দীর্ঘ সময় আরামদায়ক অনুভূতি দেবে। রাবার, ইভিএ বা সিনথেটিক উপাদানে তৈরি জুতা সাধারণত বর্ষার জন্য উপযোগী।
সূত্র: মেট্রো শুজ
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