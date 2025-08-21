Ajker Patrika
ভ্রমণে যাওয়ার আগে ব্যাগ গোছানোয় অনুসরণ করুন ৫, ৪, ৩, ২, ১ পদ্ধতি

ফিচার ডেস্ক
ছবি: পেক্সেলস
চলতি ট্রেন্ডে ঘুরতে যাওয়া মানে কেবল শরীর ও মন তরতাজা করাই নয়, ফেসবুক-ইনস্টাতে ভালো ভালো ছবি তো আপলোড করে নিজের আনন্দের মুহূর্তগুলো বন্ধুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়াও। আর সুন্দর ছবি তোলার জন্য চাই মনকাড়া পোশাক। কিন্তু আলমারি ভর্তি এত রংবেরঙের পোশাকের ভেতর থেকে কোনটি বেছে নেবেন আর কোনটি নেবেন না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কেটে যাচ্ছে সময়।

আবার মাথায় ঘুরছে, দুই বা তিন দিনের ভ্রমণের জন্য কয়েকটা ব্যাগ ভর্তি করে কাপড় নিয়ে যাওয়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ঘুরতে গিয়ে এটা-ওটা কেনাকাটা তো করতে হবে। সেগুলো বাড়ি বয়ে আনার জন্য ব্যাগে খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখা চাই। এত সব বিবেচনা করে তাই ভ্রমণের আগে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাকপ্যাক ও লাগেজ গোছাতে হয়।

ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রথমে যেমন মনে রাখা উচিত, কোথায় যাচ্ছেন বা যে জায়গায় যাচ্ছেন, সেখানকার আবহাওয়া কেমন। তেমনি রাতে ঘুমানো এবং বাইরে বের হওয়ার জন্য কী কী জামাকাপড় নিতে হবে। কীভাবে নিলে ব্যাগ বহন করা সহজ হবে, আবার প্রয়োজনও মিটবে; সেদিকে নজর থাকা চাই। তবে ৫টি পরামর্শ মেনে চললে যেকোনো ভ্রমণে যাওয়ার আগে ব্যাগ গোছানোর ক্ষেত্রে সুবিধা পাবেন।

ছবি: পেক্সেলস
ব্যাগটা বাছাই করুন বুঝেশুনে

ভেতরে কয়েকটা চেম্বার রয়েছে এমন একটি বড় ব্যাগ বাছাই করুন। চাইলে ছোট ছোট জিপলক ব্যাগে কাপড় ভাঁজ করে রাখতে পারেন। এতে কাপড় এলোমেলো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। সাবান, শ্যাম্পু ও অন্যান্য প্রসাধনী রাখার জন্য ব্যাগের ভেতরে ছোট আলাদা ব্যাগ রাখুন। সঙ্গে নিন প্লাস্টিকের জিপলক ব্যাগ, যাতে রাখতে পারবেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, মোবাইল ফোন বা ক্যামেরার মতো জিনিসপত্র।

পোশাক গোছান বুদ্ধি করে

শুরুতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। অনেক সময় অযথা বাড়তি পোশাক নিয়ে আমরা ভ্রমণে যাই। কিন্তু পরে দেখা যায়, সেগুলোর বেশ কয়েকটি ব্যবহৃত হয়নি। ফলে ব্যাগের জায়গা নষ্ট যেন না হয় বা অপ্রয়োজনীয় কাপড় যেন প্যাক না করতে হয়, সে জন্য ৫, ৪, ৩, ২, ১ নীতি অনুসরণ করতে পারেন। এই নীতি অনুসারে ব্যাগে নিতে হবে ৫ জোড়া মোজা ও অন্তর্বাস, ৪টি ওপরে পরার পোশাক, ৩টি নিচে পরার পোশাক, ২ জোড়া জুতা, ১টি অনুষঙ্গ। এর বাইরে একটি তোয়ালে এবং একটি সানগ্লাস তো আপনি নিতেই পারেন।

ছবি: পেক্সেলস
ভাঁজ নয়, রোল করে কাপড় রাখুন

লন্ড্রি থেকে যেভাবে ভাঁজ করে কাপড় ফেরত দেয়, সেভাবে রাখলে ব্যাগে প্রচুর জায়গা অপচয় হয়। এর চেয়ে যদি ছোট ছোট রোল করে কাপড় রাখা যায়, তাহলে অনেকটা জায়গা বাঁচে। বাড়তি সেই জায়গায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিতে পারবেন।

ছোট কনটেইনার ব্যবহার করুন

বডিওয়াশ, শ্যাম্পু, লোশন, ক্রিমের বোতল বা কৌটো না নেওয়াই ভালো। এখন ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসব জিনিসের ছোট বোতল পাওয়া যায়। বড় বোতল থেকে সেই ছোট বোতলগুলোতে ঢেলে সঙ্গে নিন আপনার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত প্রসাধনী। তবে এখন বেশির ভাগ হোটেল বা রিসোর্টে ব্রাশ, সাবান, শ্যাম্পু দেওয়া হয়। ফলে সেগুলো আলাদা করে সঙ্গে না নিলেও চলে।

তবে বলে রাখা জরুরি, ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছেন আপনি। যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার অবস্থা জেনে নিন। যদি ছোটখাটো জিনিস হাত বাড়ালেই কিনে ফেলা যায়, তাহলে অযথা বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। আর যদি গহিন কোনো জায়গা হয়, যেখানে হাতের কাছে বিশেষ কিছু পাওয়া সুযোগ নেই, সেখানে প্রয়োজনীয় সবকিছুই সঙ্গে নিয়ে যান। আর যেভাবেই হোক না কেন, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য ব্যাগে জায়গা রাখতেই হবে, তাতে যদি পোশাক দুই সেট বাদ রাখতে হয়, তা-ই রাখুন।

সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট ও অ্যাপার্টমেন্ট থেরাপি

