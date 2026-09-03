নারীরা গ্রুপের সঙ্গে ট্যুরে গেলে যা মনে রাখবেন

ভ্রমণপ্রেমী নারীরা আজকাল বিভিন্ন ট্রাভেল গ্রুপের সঙ্গে ট্য়ুরে যাচ্ছেন। আমাদের নারীভিত্তিক অনেক ট্রাভেল গ্রুপ বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে এরই মধ্যে। তবে প্রথমবারের মতো অচেনা মানুষদের সঙ্গে গ্রুপে ভ্রমণে গেলে আনন্দ বজায় রাখার পাশাপাশি নিজের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে।
ট্যুর বুক করার আগে ট্রাভেল এজেন্সি বা ফেসবুক গ্রুপের নির্ভরযোগ্যতা ভালোভাবে যাচাই করুন। তাদের আগের ট্যুরগুলোর রিভিউ দেখুন। গ্রুপের অ্যাডমিন বা ট্রাভেল গাইড সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন। কোনো পরিচিত মানুষ ওই গ্রুপের সঙ্গে আগে ভ্রমণ করেছেন কি না, তা-ও খোঁজ নিতে পারেন।
যাওয়ার আগেই ট্যুরের বিস্তারিত পরিকল্পনা জেনে নিন। মোট খরচে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে, সেগুলো নিশ্চিত হয়ে নিন। এতে আপনার নিজের বাজেট ঠিক করে নিতে পারবেন।
আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র, দেশের বাইরে হলে পাসপোর্ট এবং স্টুডেন্ট বা অফিস আইডির কয়েকটা কপি সঙ্গে রাখুন। পরিবারের দু-তিনজন সদস্যকে আপনার ভ্রমণ সম্পর্কে, হোটেলের নাম এবং ট্রাভেল গাইডের ফোন নম্বর দিয়ে রাখুন।
ভ্রমণের মূল খরচের বাইরেও জরুরি অবস্থার জন্য কিছু অতিরিক্ত টাকা সঙ্গে রাখুন। সব টাকা এক জায়গায় না রেখে ব্যাগের আলাদা আলাদা পকেটে ভাগ করে রাখুন।
সূত্র: ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল প্রোটেকশন
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