Ajker Patrika
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রেসিপি

বিকেলের হালকা নাশতায় রাখতে পারেন ভিন্ন স্বাদের আম-চিড়া

ফিচার ডেস্ক
বিকেলের হালকা নাশতায় রাখতে পারেন ভিন্ন স্বাদের আম-চিড়া

এখন প্রায় সবার ঘরে পাকা আম রয়েছে। ছোট-বড় সবাই এই ফল খেতে দারুণ ভালোবাসে। বিকেলের নাশতা তৈরির জন্য এই গরমের মধ্য়ে চুলা জ্বালাতে ইচ্ছা না করলে আম-চিড়া উপভোগ করতে পারেন। আপনাদের জন্য আম-চিড়ার একটি ভিন্ন রেসিপি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

পাকা আমের পেস্ট ১ কাপ, গুঁড়া দুধ ৪ টেবিল চামচ, মধু ৪ টেবিল চামচ, ভেজানো চিড়া ১ কাপ, পাকা আমের বল ৪ পিস, পাকা আমের স্লাইস ২ পিস, সাজানো জন্য লেবুর পাতা ২ পিস।

প্রণালি

পাকা আমের খোসা ফেলে গোল চামচ দিয়ে আমের মাংসল অংশ তুলে বল বানিয়ে নিন। পরে বাকি যে অংশ থাকবে, তা পেস্ট করে নিন। এবার গুঁড়া দুধ ও মধু একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ভেজানো চিড়ায় পানি ঝরিয়ে গুঁড়া দুধ দিয়ে মিশিয়ে রাখুন। তারপর সার্ভিং গ্লাসে প্রথমে পাকা আমের পেস্ট দিন। পরে চিড়ার মিশ্রণ দিন। শেষে আমের বল, আমের স্লাইস, লেবুপাতা বসিয়ে দিন। তৈরি হয়ে গেল আম-চিড়া।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপি
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