Ajker Patrika
রেসিপি

ইফতারে রাখুন এই দুই ধরনের পেঁয়াজি

ফিচার ডেস্ক
ইফতারে রাখুন এই দুই ধরনের পেঁয়াজি
ছবি : আফরোজা খানম মুক্তা।

বাঙালির ইফতারে পেঁয়াজি থাকবে না, তা কি হয় নাকি? আপনাদের জন্য দুই ধরনের পেঁয়াজির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

মচমচে পেঁয়াজি

উপকরণ

খেসারির ডাল ১ কাপ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, কাঁচা মরিচের কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, মরিচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ এবং সয়াবিন তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি

খেসারি ডাল ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। পরে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে পাটায় বেটে একটি বাটিতে সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজি ছেড়ে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। তারপর ইফতারে পরিবেশন করুন মুখরোচক গরম-গরম পিঁয়াজি।

চিকেন কিমা দিয়ে পেঁয়াজি

উপকরণ

চিকেন কিমা সেদ্ধ ১ কাপ,২টি আলুকুচি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচের কুচি ২ টেবিল চামচ, বেসন বা কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, ডিম ১ টি, সয়া সস ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।

প্রণালি

প্রথমে চিকেন কিমা সেদ্ধ করে নিন। এরপর একটি বাটিতে চিকেন কিমা, আলুকুচি, পেঁয়াজকুচিসহ বাকি সব উপকরণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। এবার বেসন বা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মাখিয়ে ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিলেই হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের চিকেন পিঁয়াজি।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

ইফতারে রাখুন এই দুই ধরনের পেঁয়াজি

ইফতারে রাখুন এই দুই ধরনের পেঁয়াজি

রমজান মাসজুড়ে পানিশূন্যতামুক্ত থাকতে যা করবেন

রমজান মাসজুড়ে পানিশূন্যতামুক্ত থাকতে যা করবেন

রমজান মাসে ভ্রমণের পরিকল্পনায় যা রাখতে হবে

রমজান মাসে ভ্রমণের পরিকল্পনায় যা রাখতে হবে

সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দর এখন ‘লাভ কানেকশন’

সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দর এখন ‘লাভ কানেকশন’