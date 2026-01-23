ছুটির বিকেলে তৈরি করুন সুস্বাদু ব্রকলির পাকোড়া

ছুটির দিনের বিকেলে একটু ভাজাভুজি খেতে মন চাইতেই পারে। বাজারে ব্রকলি পাওয়া যাচ্ছে। ব্রকলি দিয়েই তৈরি করে ফেলুন পাকোড়া। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ব্রকলি ১টি, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ করে, হলুদ, মরিচ, ধনেপাতা, জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, গরম মসলা ১ চা-চামচ, কাশ্মীরী মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ, চিনি ও লবণ স্বাদমতো, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, বেসন ও কর্নফ্লাওয়ার ১ কাপ করে, বিট লবণ, ডিম ১টি, হিং আধা চামচ, কালিজিরা ১ চা-চামচ।
প্রণালি
ব্রকলি কেটে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। ফুটন্ত পানিতে বেকিং পাউডার সামান্য দিয়ে ব্রকলি ৫ মিনিট সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি বাটিতে সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে বেটার তৈরি করে ১ ঘণ্টা ঢাকনাসহ রেখে দিন। পরে সেদ্ধ ব্রকলি বেটারে ডুবিয়ে গরম তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। এবার পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিয়ে বিট লবণ ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।
আগামীকাল বসন্ত পঞ্চমী। শীতের জড়তা কাটিয়ে প্রকৃতিতে যখন নতুনের আবাহন, ঠিক তখনই মর্ত্যে আগমন ঘটে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অবশেষে যখন শপিং করার সুযোগ পেয়েছেন, তখন শিশুর পোশাকটাই তো সবার আগে কেনা চাই।১৪ ঘণ্টা আগে
বসন্ত পঞ্চমী বা সরস্বতী পূজার খাওয়া–দাওয়ায় হলুদাভ খিচুড়ি বা বাসন্তী পোলাও তো থাকবেই। তার সঙ্গে লাবড়া, তরকারি, আলুর দম, বেগুন ভাজা, কুলের চাটনি না থাকলেই নয়। কিন্তু শেষপাতে হলদে বা সোনালি আভার মিষ্টি পদ না হলে চলে? ঘরেই তৈরি করে নিন এসব হলদে মিষ্টি খাবার। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন...১৬ ঘণ্টা আগে
অনেক সময় বাড়িতে মাছি, মশা, কেঁচো, পিঁপড়া এবং অন্যান্য ছোট পোকা বাসা বাঁধে। দিন বা রাতের শান্তি নষ্ট করে। এগুলো শুধু বিরক্তি সৃষ্টি করে না, অনেক সময় বাড়ির আসবাব ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং পরিবারের মানুষদের স্বাস্থ্যের জন্যও ঝুঁকি তৈরি করে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই সমস্যার মাত্রা অনেক বাড়ে।১৮ ঘণ্টা আগে
বিদায়ী বছরকে স্মরণীয় রাখতে আমাদের যাত্রা ছিল বগা লেক ও কেওক্রাডং। পাহাড়, মেঘ ও নীল পানির সেই দিনগুলো পেছনে ফেলে বান্দরবানে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে গেল মন। হাতে তখনো পুরো দিন, শনিবার সাপ্তাহিক ছুটিও রয়েছে। আজই ঢাকায় ফিরতে মন চাইছে না। ইট-পাথরের শহরে ফেরার চেয়ে গহিন অরণ্যের কোলে আরেকটি...১ দিন আগে