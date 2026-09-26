গ্রিক রান্নাঘর থেকে বেগুন-মাংসের মুসাকা

বাঙালির ঘরে যেমন বেগুন আর মাংস দিয়ে তৈরি নানান পদ খাবারের টেবিলে আলাদা জায়গা করে নেয়, তেমনি গ্রিসের রান্নাতেও বেগুন, মাংস আর মসলার মেলবন্ধনে তৈরি মুসাকা বেশ জনপ্রিয়। নরম বেগুন, মসলাদার কিমা মাংস আর মোলায়েম বেচামেল সস একের পর এক স্তরে সাজিয়ে তৈরি করা হয় এই সুস্বাদু পদ। ঘরোয়া আয়োজন থেকে অতিথি আপ্যায়ন—দুই ক্ষেত্রেই এটি হতে পারে একটু ভিন্নধর্মী খাবারের চমৎকার আয়োজন।
২ থেকে ৩টি বড় বেগুন, ৪০০ গ্রাম গরু বা খাসির কিমা, ১টি বড় পেঁয়াজকুচি, ৩ কোয়া রসুনকুচি, ২টি টমেটোকুচি বা ১ কাপ টমেটোর সস, ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল, ১ চা-চামচ দারুচিনি গুঁড়া, আধা চা-চামচ গোলমরিচ গুঁড়া, ১ চা-চামচ অরিগানো এবং স্বাদমতো লবণ। বেচামেল সসের জন্য লাগবে ২ টেবিল চামচ মাখন, ২ টেবিল চামচ ময়দা, ২ কাপ দুধ, সামান্য জায়ফল গুঁড়া এবং আধা কাপ চিজ।
বেগুন লম্বা করে স্লাইস করে লবণ মাখিয়ে ৩০ মিনিট রেখে পানি মুছে নিন। এরপর অলিভ অয়েল মেখে ওভেনে বা গ্রিলে হালকা সোনালি হওয়া পর্যন্ত বেক করুন। প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে পেঁয়াজ ও কিমা মাংস ভেজে নিন। এরপর অরিগানো, দারুচিনি, জায়ফল, পাপরিকা ও গোলমরিচ দিয়ে আধা কাপ বিফ স্টক ও ১ চা-চামচ লেবুর রস বা অ্যাপল সিডার ভিনেগার দিন। টমেটো ও চিনি দিয়ে ২০ থেকে ৩০ মিনিট রান্না করে সস ঘন করে নিন।
বেচামেল তৈরি করতে গরম দুধের সঙ্গে ময়দা ও অলিভ অয়েল মিশিয়ে ঘন না হওয়া পর্যন্ত নেড়ে পরিমাণমতো জায়ফল, লবণ ও গোলমরিচ দিন। ডিম ফেটিয়ে অল্প অল্প করে গরম বেচামেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর বেকিং ডিশে প্রথমে বেগুন, তার ওপর মাংসের সস, আবার বেগুন এবং সব শেষে বেচামেল দিন। ব্রেডক্রাম্বস ছড়িয়ে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রায় ৪৫ মিনিট বেক করুন। ওপরটা সোনালি হলে বের করে ১০ মিনিট রেখে পরিবেশন করুন।
ওভেন থেকে বের করার পর মুসাকা সঙ্গে সঙ্গে কাটবেন না। অন্তত ১০ মিনিট রেখে দিলে স্তরগুলো ভালোভাবে সেট হবে। এরপর কেটে গরম অবস্থায় পরিবেশন করুন। সঙ্গে সবুজ সালাদ, শসা-টমেটোর সালাদ বা সবজি রাখতে পারেন।
সূত্র: দ্য মেডিটেরিয়ান ডিশ
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