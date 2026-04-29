পাটশাক খাওয়ার সময় এখন। তিতা ও তিতা ছাড়া—এ দুই রকম পাটশাক পাওয়া যায়। কিন্তু তাজা পাটশাক দেখে সেটি বোঝার উপায় থাকে না। দোকানিকে বলে তিতা পাটশাক কিনে নিন। তারপর এই মেঘলা দিনে শুঁটকি দিয়ে তিতা পাটশাক রান্না করে ফেলুন। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
তিতা পাটশাক ৩ আঁটি, লইট্টা শুঁটকি ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, রসুনকুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫ থেকে ৬টি, তেজপাতা ২টি, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ, আদা-রসুনবাটা আধা চা-চামচ এবং হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ।
প্রণালি
শুঁটকি তাওয়ায় ভেজে ভালো করে ধুয়ে রাখুন। পাটশাক ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে তেজপাতা, পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি ও শুঁটকি লবণ দিয়ে তিন-চার মিনিট ভেজে নিন বা রান্না করুন। পরে হলুদ ও আদা-রসুনবাটা দিয়ে নাড়ুন। এরপর পাটশাক ও কাঁচা মরিচ দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। সেদ্ধ হলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল শুঁটকি দিয়ে তিতা পাটশাক।
