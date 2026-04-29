শুঁটকি দিয়ে তিতা পাটশাক

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
পাটশাক খাওয়ার সময় এখন। তিতা ও তিতা ছাড়া—এ দুই রকম পাটশাক পাওয়া যায়। কিন্তু তাজা পাটশাক দেখে সেটি বোঝার উপায় থাকে না। দোকানিকে বলে তিতা পাটশাক কিনে নিন। তারপর এই মেঘলা দিনে শুঁটকি দিয়ে তিতা পাটশাক রান্না করে ফেলুন। আপনাদের জন্য রে‌সি‌পি ও ছ‌বি দিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

তিতা পাটশাক ৩ আঁটি, লইট্টা শুঁটকি ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, রসুনকুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫ থেকে ৬টি, তেজপাতা ২টি, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ, আদা-রসুনবাটা আধা চা-চামচ এবং হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ।

প্রণালি

শুঁটকি তাওয়ায় ভেজে ভালো করে ধুয়ে রাখুন। পাটশাক ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে তেজপাতা, পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি ও শুঁটকি লবণ দিয়ে তিন-চার মিনিট ভেজে নিন বা রান্না করুন। পরে হলুদ ও আদা-রসুনবাটা দিয়ে নাড়ুন। এরপর পাটশাক ও কাঁচা মরিচ দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। সেদ্ধ হলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল শুঁটকি দিয়ে তিতা পাটশাক।

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

নিউমার্কেট এলাকায় গুলিতে নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী টিটন

ইউনূস ভিভিআইপি এক বছরই, মেয়াদ শেষে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ভিভিআইপি ৬ মাস

সরকারের হস্তক্ষেপে ভেঙে গেল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড

নিউমার্কেট এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

এলাকার খবর
Loading...

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বজ্রপাত হলে দুর্ঘটনা এড়াতে যা করবেন

কীভাবে কাটাবেন মেঘলা দিনের আমেজ, জেনে নিন

ঝিঙে দিয়ে চিংড়ির রসা

