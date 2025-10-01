এই গরমে অতিথি আপ্যায়নে প্রাণ জুড়ানো পানীয়

ফিচার ডেস্ক
পূজায় বাড়িতে অতিথি তো আসবেই। ওয়েলকাম ড্রিংক বলুন বা মূল ভোজের সঙ্গে পানীয়; সবটাই হওয়া চাই স্বাস্থ্যসম্মত। কোমল পানীয়তে ভরসা না করে এই গরমে প্রাণ জুড়াতে ঘরেই তৈরি করে নিন স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু পানীয়। আপনাদের জন্য তিনটি পানীয়ের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
শরবতি লেবুর শরবত
উপকরণ
শরবতি লেবু ৪টা, পানি ২ গ্লাস, চিনি ৪ টেবিল চামচ, মধু ২ চা-চামচ, পুদিনা পাতা সামান্য, বিট লবণ ১ চিমটি, আইস কিউব প্রয়োজন মতো।
প্রণালি
শরবতি লেবু ধুয়ে কেটে নিন। পরে পানি, চিনি, মধু, বিট লবণ দিয়ে শরবত তৈরি করুন। তারপর লেবুর রস বা জুস দিয়ে মিলিয়ে পুদিনা পাতা, আইস কিউব দিয়ে গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের শরবতি লেবুর শরবত।
স্ট্রবেরির জুস
উপকরণ
স্ট্রবেরি ১ কাপ, মধু ২ চা-চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচের কম, পুদিনা পাতা ৭-৮ পিস, পানি ২ কাপ, বরফ কুচি প্রয়োজন মতো।
প্রণালি
স্ট্রবেরির বোঁটা ফেলে ধুয়ে টুকরো করে কেটে নিন। এরপর সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এবার আইস কিউব দিয়ে রাখুন। ব্যস, খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের স্ট্রবেরির জুস বা শরবত।
বোরহানি
উপকরণ
টক দই ১ কেজি, ধনে ভাজা গুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরা ভাজা গুঁড়া ১ চা-চামচ, পোস্তদানা ভাজা গুঁড়া ১ চা-চামচ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, পুদিনা পাতা বাটা ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতা বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ১ টেবিল চামচ, চিনি কোয়ার্টার কাপ, লবণ স্বাদ মতো, পানি ২ কাপ, বরফ কুচি ১ কাপ।
প্রণালি
সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। তারপর পাতলা কাপড় দিয়ে চেলে নিন। এবার বরফ কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।
পূজায় বাড়িতে অতিথি তো আসবেই। ওয়েলকাম ড্রিংক বলুন বা মূল ভোজের সঙ্গে পানীয়; সবটাই হওয়া চাই স্বাস্থ্যসম্মত। কোমল পানীয়তে ভরসা না করে এই গরমে প্রাণ জুড়াতে ঘরেই তৈরি করে নিন স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু পানীয়। আপনাদের জন্য তিনটি পানীয়ের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
শরবতি লেবুর শরবত
উপকরণ
শরবতি লেবু ৪টা, পানি ২ গ্লাস, চিনি ৪ টেবিল চামচ, মধু ২ চা-চামচ, পুদিনা পাতা সামান্য, বিট লবণ ১ চিমটি, আইস কিউব প্রয়োজন মতো।
প্রণালি
শরবতি লেবু ধুয়ে কেটে নিন। পরে পানি, চিনি, মধু, বিট লবণ দিয়ে শরবত তৈরি করুন। তারপর লেবুর রস বা জুস দিয়ে মিলিয়ে পুদিনা পাতা, আইস কিউব দিয়ে গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের শরবতি লেবুর শরবত।
স্ট্রবেরির জুস
উপকরণ
স্ট্রবেরি ১ কাপ, মধু ২ চা-চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচের কম, পুদিনা পাতা ৭-৮ পিস, পানি ২ কাপ, বরফ কুচি প্রয়োজন মতো।
প্রণালি
স্ট্রবেরির বোঁটা ফেলে ধুয়ে টুকরো করে কেটে নিন। এরপর সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এবার আইস কিউব দিয়ে রাখুন। ব্যস, খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের স্ট্রবেরির জুস বা শরবত।
বোরহানি
উপকরণ
টক দই ১ কেজি, ধনে ভাজা গুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরা ভাজা গুঁড়া ১ চা-চামচ, পোস্তদানা ভাজা গুঁড়া ১ চা-চামচ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, পুদিনা পাতা বাটা ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতা বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ১ টেবিল চামচ, চিনি কোয়ার্টার কাপ, লবণ স্বাদ মতো, পানি ২ কাপ, বরফ কুচি ১ কাপ।
প্রণালি
সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। তারপর পাতলা কাপড় দিয়ে চেলে নিন। এবার বরফ কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।
কখনো মনে হয়েছে, কাঁটাচামচ এমন কেন? কার মাথা থেকে এই বুদ্ধি এল? কেন এল? কিংবা গ্রেটারের প্রয়োজন কেন হলো? রান্নাঘরে কাজ করতে গিয়ে এগুলো আমরা প্রতিদিনই ব্যবহার করি। জানি কোন কাজে, কোন যন্ত্রটা ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু জানি না কেন ব্যবহার করতে হবে।৩ ঘণ্টা আগে
শারদীয় দুর্গাপূজার উৎসব শুরু হয় নানান আয়োজনে। দেবীকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে বিভিন্ন আয়োজন। সঙ্গে থাকে নিজেকে সাজিয়ে তোলার একটা প্রস্তুতি। পূজার কয়টা দিনে থাকে মণ্ডপ ও আত্মীয়দের বাড়িতে যাওয়ার একটা তাড়া। চারপাশে রঙিন আলো, ঝলমলে পোশাক আর আনন্দ-উৎসবের আবহ। তবে এই আনন্দের মাঝেই অনেকে ভুলে যান নিজের চুলের৫ ঘণ্টা আগে
দশমীতে খাবার টেবিলে প্রথম পাতে ধবধবে সাদা ভাতের সঙ্গে মাছের কয়েক পদ থাকবে না, তা কি হয়? চিরাচরিত সাদা ভাতে এ দিন আর মন ভরবে না। লেবুর রস সহযোগে রান্না করা চাই দশমীর ভোজের সাদা ভাত। এরপর মন দিয়ে না হয় ইলিশ পাতুরি রাঁধলেন, তবে নতুন রেসিপি ঘেঁটে মাছের অন্য পদ রাঁধার সময় না থাকলে মন খারাপের কিছু নেই। আপ৭ ঘণ্টা আগে
পুরো বিশ্বেই ফ্যাশনের ধারা যেমন বইছে, তাতে বলা যায়—ক্যাজুয়াল হোক বা পার্টিওয়্যার, যেকোনো পোশাকে আরামটাই যেন শুরু ও শেষ কথা। মানে এমন একটা পোশাক, যা পরে আপনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলতে-ফিরতে পারবেন, আবার সে পোশাকটি আপনাকে দিনভর আরামেও রাখবে। উৎসব বা অনুষ্ঠানেও আজকাল তরুণেরা এই নীতি মেনে চলছেন।১৯ ঘণ্টা আগে