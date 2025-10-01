এই গরমে অতিথি আপ্যায়নে প্রাণ জুড়ানো পানীয়

Ajker Patrika
ফিচার ডেস্ক
পূজায় বাড়িতে অতিথি তো আসবেই। ওয়েলকাম ড্রিংক বলুন বা মূল ভোজের সঙ্গে পানীয়; সবটাই হওয়া চাই স্বাস্থ্যসম্মত। কোমল পানীয়তে ভরসা না করে এই গরমে প্রাণ জুড়াতে ঘরেই তৈরি করে নিন স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু পানীয়। আপনাদের জন্য তিনটি পানীয়ের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

শরবতি লেবুর শরবত

উপকরণ

শরবতি লেবু ৪টা, পানি ২ গ্লাস, চিনি ৪ টেবিল চামচ, মধু ২ চা-চামচ, পুদিনা পাতা সামান্য, বিট লবণ ১ চিমটি, আইস কিউব প্রয়োজন মতো।

প্রণালি

শরবতি লেবু ধুয়ে কেটে নিন। পরে পানি, চিনি, মধু, বিট লবণ দিয়ে শরবত তৈরি করুন। তারপর লেবুর রস বা জুস দিয়ে মিলিয়ে পুদিনা পাতা, আইস কিউব দিয়ে গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের শরবতি লেবুর শরবত।

স্ট্রবেরির-জুস

স্ট্রবেরির জুস

উপকরণ

স্ট্রবেরি ১ কাপ, মধু ২ চা-চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচের কম, পুদিনা পাতা ৭-৮ পিস, পানি ২ কাপ, বরফ কুচি প্রয়োজন মতো।

প্রণালি

স্ট্রবেরির বোঁটা ফেলে ধুয়ে টুকরো করে কেটে নিন। এরপর সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এবার আইস কিউব দিয়ে রাখুন। ব্যস, খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের স্ট্রবেরির জুস বা শরবত।

বোরহানি

বোরহানি

উপকরণ

টক দই ১ কেজি, ধনে ভাজা গুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরা ভাজা গুঁড়া ১ চা-চামচ, পোস্তদানা ভাজা গুঁড়া ১ চা-চামচ, সাদা গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, পুদিনা পাতা বাটা ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতা বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ১ টেবিল চামচ, চিনি কোয়ার্টার কাপ, লবণ স্বাদ মতো, পানি ২ কাপ, বরফ কুচি ১ কাপ।

প্রণালি

সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। তারপর পাতলা কাপড় দিয়ে চেলে নিন। এবার বরফ কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।

বিষয়:

জীবনধারাখাবারদাবার
