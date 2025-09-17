Ajker Patrika
ঢ্যাঁড়সের মুখরোচক দুই পদ

ফিচার ডেস্ক
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
এই মৌসুমে দু-এক দিন পরপরই বাড়িতে ঢ্যাঁড়স রান্না হচ্ছে? একই তরিকায় ভাজা আর ভাজি খেতে খেতে যাঁরা ক্লান্ত, তাঁদের জন্য ঢ্যাঁড়সের মুখরোচক দুই পদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

মাছের ডিমে সবুজ ঢ্যাঁড়স

উপকরণ

রুই মাছের ডিম আধা কাপ, ঢ্যাঁড়স ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ এবং হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া ও ধনিয়াগুড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টা, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

ঢ্যাঁড়স ধুয়ে বোঁটা ফেলে দুই ভাগ করে কেটে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি, মাছের ডিম সামান্য ভেজে, আদা ও রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনিয়াগুঁড়া ও লবণ দিয়ে আবারও ভাজা ভাজা করুন। পরে ঢ্যাঁড়স দিয়ে নেড়ে পরিমাণমতো পানি দিন। পরে ঢাকনা দিয়ে রান্না করুন। সেদ্ধ হলে কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতাকুচি দিয়ে নেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু মাছের ডিমে সবুজ ঢ্যাঁড়স।

চিংড়ি-ঢ্যাঁড়সের ভাজি

উপকরণ

ঢ্যাঁড়স ৫০০ গ্রাম, চিংড়ি ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ৪ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া সামান্য, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টা, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ ৩-৪টা, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

ঢ্যাঁড়স ধুয়ে একটু বাঁকা করে গোল গোল কেটে নিন। ছোট চিংড়ি কেটে ধুয়ে রাখুন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে শুকনা মরিচ দিয়ে ফোড়ন দিন। পরে চিংড়ি দিয়ে দুই মিনিট ভেজে ঢ্যাঁড়স, পেঁয়াজকুচি, কাঁচা মরিচ ফালি, লবণ, হলুদগুঁড়া দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন। পরে ঢাকনা ছাড়া রান্না করুন আরও ৫-৭ মিনিট। সবুজ সবুজ থাকবে এমন সময় ধনেপাতাকুচি দিয়ে আবারও নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল চিংড়ি-ঢ্যাঁড়সের ভাজি।

