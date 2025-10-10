Ajker Patrika
ভিন্ন স্বাদের ডেজার্ট সেমাইয়ের পুডিং

ফিচার ডেস্ক
দুধ দিয়ে সেমাই তো আছেই, তা ছাড়াও সেমাই দিয়ে কত ধরনের খাবারই না রান্না করা যায়! সবগুলোই অবশ্য ডেজার্ট। বাড়িতে কোনো আয়োজন থাকলে এবার সেমাই দিয়েই তাতে আনুন ভিন্ন স্বাদ। আপনাদের জন্য সে ধরনের একটি ডেজার্টের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

তরল দুধ ১ লিটার, গুঁড়া দুধ ৪ টেবিল চামচ, চিনি ১ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স আধা চা-চামচ, লাচ্ছা সেমাই ১ প্যাকেট, ডিম ২ টি, চায়না গ্রাস আধা কাপ, পানি ২ কাপ, হলুদ রং সামান্য, সাজানোর জন্য সবুজ চেরি।

প্রণালি

তরল দুধ চুলায় দিয়ে ফুটিয়ে নিন। এবার গুঁড়া দুধ, চিনি, ভ্যানিলা এসেন্স একসঙ্গে ১০ মিনিট রান্না করে ঘন করুন। পরে পানিতে চায়না গ্রাস গরম করে ফোটানো দুধের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। এবার ডিম ও লাচ্ছা সেমাই দিয়ে আরেকটু সময় রান্না করুন। সামান্য হলুদ রং দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। এবার মোল্ডে ঢালুন। তারপর ঠান্ডা করে সার্ভিং প্লেটে পরিবেশন করুন।

