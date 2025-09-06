এই শরতে তৈরি করুন তালের পুডিং

আফরোজা খানম মুক্তা
তাল দিয়ে ফিউশন খাবার তৈরির কথা ভাবছেন? আপনাদের জন্য তালের পুডিংয়ের রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কনডেন্সড মিল্ক অর্ধেকটা, ডিম তিনটা, গুঁড়া দুধ ৪ টেবিল চামচ, তালের পাল্প পৌনে ১ কাপ, হলুদ রং সামান্য, চিনি আধা কাপ, পানি আধা কাপ।
প্রণালি
মোল্ডে চিনি আর পানি দিয়ে চুলায় ক্যারামেল তৈরি করে রাখুন। একটি বাটিতে কনডেন্সড মিল্ক, পানি, ডিম, গুঁড়া দুধ, তালের পাল্প, হলুদ রং—সব একসঙ্গে মিলিয়ে নিন বা বিট করুন। পরে ক্যারামেল করা মোল্ডে মিশ্রণ ঢেলে ওভেনের প্লেটে পানি গরম করে ১৬০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৪০-৫০ মিনিট বেক করুন। তারপর সাইডে চাকু দিয়ে কেটে প্লেটে রাখুন। তৈরি হয়ে গেল তালের পুডিং।
তাল দিয়ে ফিউশন খাবার তৈরির কথা ভাবছেন? আপনাদের জন্য তালের পুডিংয়ের রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কনডেন্সড মিল্ক অর্ধেকটা, ডিম তিনটা, গুঁড়া দুধ ৪ টেবিল চামচ, তালের পাল্প পৌনে ১ কাপ, হলুদ রং সামান্য, চিনি আধা কাপ, পানি আধা কাপ।
প্রণালি
মোল্ডে চিনি আর পানি দিয়ে চুলায় ক্যারামেল তৈরি করে রাখুন। একটি বাটিতে কনডেন্সড মিল্ক, পানি, ডিম, গুঁড়া দুধ, তালের পাল্প, হলুদ রং—সব একসঙ্গে মিলিয়ে নিন বা বিট করুন। পরে ক্যারামেল করা মোল্ডে মিশ্রণ ঢেলে ওভেনের প্লেটে পানি গরম করে ১৬০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৪০-৫০ মিনিট বেক করুন। তারপর সাইডে চাকু দিয়ে কেটে প্লেটে রাখুন। তৈরি হয়ে গেল তালের পুডিং।
ঘুম থেকে উঠে আর বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করছে না? তিন বেলা ঠিকঠাক খেয়েও শরীরে বল পাচ্ছেন না? সারা দিন ক্লান্ত, নির্জীব ও আলসেমি লাগে? শরীর খারাপ না থাকলেও যদি টানা এক-দুই সপ্তাহ এমন ক্লান্তিভাব থাকে, তাহলে বিশ্রাম নিতে হবে। তাতেও যদি সমস্যা দূর না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধের কারণ কী?১৬ ঘণ্টা আগে
ছুটির দিনে সবাই মিলে সিনেমা দেখতে বসে কিছু না কিছু তো চিবাতে ইচ্ছে হয়। চিপস বা পপকর্ন তো সব সময়ই খান, এবার না হয় ভিন্ন কিছু খেলেন। এখন পাকা তালের মৌসুম। বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন তালের রস দিয়ে তৈরি নিমকি। আপনাদের জন্য এ বিশেষ ধরনের নিমকির রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।১৮ ঘণ্টা আগে
ফ্লাইট বুকিং করার সময় পাসপোর্টটি ভালো করে চেক করে নিন। পাসপোর্টে থাকা কিছু ভুলের কারণে আপনার যাত্রা স্থগিতও হয়ে যেতে পারে। সাধারণ কিছু ভুলে আপনার যাত্রা বাতিল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।১ দিন আগে
এই ছুটির দিনটিকে আরও একটু স্মরণীয় করে রাখুন টিফিনবক্সের জাদুতে। টিফিনবক্স শুধু খাবার বহনের জন্য ব্যবহার না করে, রান্নার কাজেও ব্যবহার করে দেখুন। সত্যিই জাদু দেখিয়ে দেবে। দুটি একেবারে অফট্র্যাক খাবারের রেসিপি পাঠিয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন রিংকু।১ দিন আগে