বন্ধুদের বিয়েতে অংশ নিতে গিয়ে অর্থসংকটে তরুণ প্রজন্ম

ফিচার ডেস্ক
বিয়ে মানেই আনন্দ, নতুন পোশাক, ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া এবং বন্ধুদের সঙ্গে নাচ-গান। কিন্তু মার্কিন জেন-জি তরুণদের জন্য আজকাল এই আনন্দ উৎসবের সঙ্গে যোগ হয়েছে অর্থনৈতিক চাপ। এখন বন্ধুর বিয়েতে যোগ দেওয়া মানেই পকেট থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করা।
সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের তরুণেরা বন্ধুদের বিয়েতে যোগ দিতে গিয়ে পড়েছেন অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে। ফলে তাঁরা জীবনযাত্রার মানেও পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন। জেনারেশন জি ও মিলেনিয়াল প্রজন্মের প্রায় ৪৫ শতাংশ তরুণ এখন ছোট বাসায় থাকছেন অথবা রুমমেটের সঙ্গে ভাড়া ভাগাভাগি করছেন; যাতে বিয়ের অনুষ্ঠানে খরচ করার মতো অর্থ তাঁদের হাতে থাকে।
যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ শহরের জীবনযাত্রার খরচ নিয়ে হতাশায় ভুগছেন স্থানীয়রা। খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় না থাকায় অনেকে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করছেন। এ ধরনের আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন এখন প্রায় সব বয়সী।
বিয়ের খরচ কি সত্যি এত বেশি?
হ্যাঁ, জরিপ অনুযায়ী বিয়ের খরচ এতটাই বেড়েছে, তা অনেকের মাসিক বাসাভাড়াকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একজন অতিথির বিয়ের অনুষ্ঠান ও ব্যাচেলর পার্টিতে যোগ দিতে গড়ে ২ হাজার ১০ ডলার খরচ হয়। মজার ব্যাপার হলো, এটি এখন যুক্তরাষ্ট্রের গড় মাসিক বাসাভাড়ার খুব কাছাকাছি। দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ বড় শহরেই বিয়ের খরচ মাসিক বাসাভাড়ার চেয়ে বেশি।
মার্কিন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জিলো রেন্টালসের বিশেষজ্ঞ এমিলি ম্যাকডোনাল্ড বলেন, এই তথ্য প্রমাণ করে, তরুণেরা এখন আর্থিক চাপের মুখে পড়ে কঠিন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তাঁর মতে, বন্ধুদের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো উদ্যাপন করা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু এর জন্য আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়াও ঠিক নয়। তাই তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন।
বিয়ের খরচ সামলানোর কিছু সহজ কৌশল
বিয়ের মৌসুম শুরু হওয়ার আগে কিছু কৌশল অবলম্বন করলে ব্যয় অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব।
বাজেট পরিকল্পনা: যেকোনো কিছু করার আগে বাজেট তৈরি করে নিন। কোথায় যাবেন, কত খরচ করবেন—সবকিছু আগে থেকে ঠিক করে রাখলে অতিরিক্ত খরচের হাত থেকে বাঁচা যাবে। জিলোর মতো ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহার করে আয় অনুযায়ী একটি সঠিক বাজেট তৈরি করতে পারেন।
ভাড়ার খরচ ঠিক রাখা: টিকিট কাটা বা উপহার কেনার আগে আপনার মাসিক ভাড়ার বাজেট কত, সেটা নিশ্চিত করে নিন। বাসাভাড়ার ওপর বাড়তি চাপ যাতে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।
সৃজনশীল হোন: যদি নতুন বাসা ভাড়া নেওয়ার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে কিছু সুবিধা দেখে নিন। যেমন এক মাসের ভাড়া ফ্রি বা ফ্রি পার্কিং। ছোট এই সুবিধাগুলোও বছরে অনেক অর্থ বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে।
খরচ ভাগাভাগি করুন: যাতায়াত বা থাকার খরচ বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। এতে প্রত্যেকের ওপর চাপ কমবে। ব্যাচেলর পার্টিতে পুরো সময় না থেকে আশপাশে ভ্রমণও করতে পারেন।
অনেক সময় তরুণেরা শুধু নিজেদের ইচ্ছায় নয়, সামাজিক চাপেও বেশি খরচ করতে বাধ্য হয়। বন্ধুদের বিয়েতে কী ধরনের উপহার দিতে হবে, কোন ব্র্যান্ডের পোশাক পরতে হবে বা পার্টিতে কেমন খরচ করা উচিত—এ ধরনের বিষয়গুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বন্ধুমহলে আলোচনা হয়। এর ফলে অনেকে নিজেদের আর্থিক সক্ষমতা না থাকার পরেও এসব সামাজিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য বাড়তি খরচ করে থাকেন। এসব চাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বন্ধুদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করা জরুরি। সবাই মিলে একসঙ্গে খরচ কমানোর সিদ্ধান্ত নিলে চাপ অনেকটাই কমে যাবে।
সব মিলিয়ে বিয়ের মৌসুমে এখন আনন্দের পাশাপাশি তরুণদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জও। বন্ধুদের জীবনের বিশেষ দিনে পাশে থাকতে পারাটা নিঃসন্দেহে আনন্দের। কিন্তু এই আনন্দ যেন আপনার আর্থিক সংকটের কারণ না হয়। সঠিক পরিকল্পনা, বাজেট মেনে চলা এবং প্রয়োজনে কিছু ছাড় দিয়ে আপনি সহজেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনার উপস্থিতি ও ভালোবাসা গুরুত্বপূর্ণ, দামি উপহার নয়। তাই বুদ্ধি করে খরচ করুন আর উপভোগ করুন বন্ধুত্বের বিশেষ মুহূর্তগুলো।
সূত্র: ডেইলি মেইল
বিয়ে মানেই আনন্দ, নতুন পোশাক, ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া এবং বন্ধুদের সঙ্গে নাচ-গান। কিন্তু মার্কিন জেন-জি তরুণদের জন্য আজকাল এই আনন্দ উৎসবের সঙ্গে যোগ হয়েছে অর্থনৈতিক চাপ। এখন বন্ধুর বিয়েতে যোগ দেওয়া মানেই পকেট থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করা।
সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের তরুণেরা বন্ধুদের বিয়েতে যোগ দিতে গিয়ে পড়েছেন অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে। ফলে তাঁরা জীবনযাত্রার মানেও পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন। জেনারেশন জি ও মিলেনিয়াল প্রজন্মের প্রায় ৪৫ শতাংশ তরুণ এখন ছোট বাসায় থাকছেন অথবা রুমমেটের সঙ্গে ভাড়া ভাগাভাগি করছেন; যাতে বিয়ের অনুষ্ঠানে খরচ করার মতো অর্থ তাঁদের হাতে থাকে।
যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ শহরের জীবনযাত্রার খরচ নিয়ে হতাশায় ভুগছেন স্থানীয়রা। খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় না থাকায় অনেকে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করছেন। এ ধরনের আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন এখন প্রায় সব বয়সী।
বিয়ের খরচ কি সত্যি এত বেশি?
হ্যাঁ, জরিপ অনুযায়ী বিয়ের খরচ এতটাই বেড়েছে, তা অনেকের মাসিক বাসাভাড়াকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একজন অতিথির বিয়ের অনুষ্ঠান ও ব্যাচেলর পার্টিতে যোগ দিতে গড়ে ২ হাজার ১০ ডলার খরচ হয়। মজার ব্যাপার হলো, এটি এখন যুক্তরাষ্ট্রের গড় মাসিক বাসাভাড়ার খুব কাছাকাছি। দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ বড় শহরেই বিয়ের খরচ মাসিক বাসাভাড়ার চেয়ে বেশি।
মার্কিন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জিলো রেন্টালসের বিশেষজ্ঞ এমিলি ম্যাকডোনাল্ড বলেন, এই তথ্য প্রমাণ করে, তরুণেরা এখন আর্থিক চাপের মুখে পড়ে কঠিন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তাঁর মতে, বন্ধুদের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো উদ্যাপন করা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু এর জন্য আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়াও ঠিক নয়। তাই তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন।
বিয়ের খরচ সামলানোর কিছু সহজ কৌশল
বিয়ের মৌসুম শুরু হওয়ার আগে কিছু কৌশল অবলম্বন করলে ব্যয় অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব।
বাজেট পরিকল্পনা: যেকোনো কিছু করার আগে বাজেট তৈরি করে নিন। কোথায় যাবেন, কত খরচ করবেন—সবকিছু আগে থেকে ঠিক করে রাখলে অতিরিক্ত খরচের হাত থেকে বাঁচা যাবে। জিলোর মতো ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহার করে আয় অনুযায়ী একটি সঠিক বাজেট তৈরি করতে পারেন।
ভাড়ার খরচ ঠিক রাখা: টিকিট কাটা বা উপহার কেনার আগে আপনার মাসিক ভাড়ার বাজেট কত, সেটা নিশ্চিত করে নিন। বাসাভাড়ার ওপর বাড়তি চাপ যাতে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।
সৃজনশীল হোন: যদি নতুন বাসা ভাড়া নেওয়ার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে কিছু সুবিধা দেখে নিন। যেমন এক মাসের ভাড়া ফ্রি বা ফ্রি পার্কিং। ছোট এই সুবিধাগুলোও বছরে অনেক অর্থ বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে।
খরচ ভাগাভাগি করুন: যাতায়াত বা থাকার খরচ বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। এতে প্রত্যেকের ওপর চাপ কমবে। ব্যাচেলর পার্টিতে পুরো সময় না থেকে আশপাশে ভ্রমণও করতে পারেন।
অনেক সময় তরুণেরা শুধু নিজেদের ইচ্ছায় নয়, সামাজিক চাপেও বেশি খরচ করতে বাধ্য হয়। বন্ধুদের বিয়েতে কী ধরনের উপহার দিতে হবে, কোন ব্র্যান্ডের পোশাক পরতে হবে বা পার্টিতে কেমন খরচ করা উচিত—এ ধরনের বিষয়গুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বন্ধুমহলে আলোচনা হয়। এর ফলে অনেকে নিজেদের আর্থিক সক্ষমতা না থাকার পরেও এসব সামাজিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য বাড়তি খরচ করে থাকেন। এসব চাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বন্ধুদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করা জরুরি। সবাই মিলে একসঙ্গে খরচ কমানোর সিদ্ধান্ত নিলে চাপ অনেকটাই কমে যাবে।
সব মিলিয়ে বিয়ের মৌসুমে এখন আনন্দের পাশাপাশি তরুণদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জও। বন্ধুদের জীবনের বিশেষ দিনে পাশে থাকতে পারাটা নিঃসন্দেহে আনন্দের। কিন্তু এই আনন্দ যেন আপনার আর্থিক সংকটের কারণ না হয়। সঠিক পরিকল্পনা, বাজেট মেনে চলা এবং প্রয়োজনে কিছু ছাড় দিয়ে আপনি সহজেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনার উপস্থিতি ও ভালোবাসা গুরুত্বপূর্ণ, দামি উপহার নয়। তাই বুদ্ধি করে খরচ করুন আর উপভোগ করুন বন্ধুত্বের বিশেষ মুহূর্তগুলো।
সূত্র: ডেইলি মেইল
তেতো খাবার পেট ও ত্বক দুটিই ভালো রাখে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর হলেও তেতো স্বাদের হওয়ায় অনেকেই এ ধরনের খাবার খেতে চান না। কিন্তু কায়দা করে রাঁধলেই তেতো স্বাদের খাবার হয়ে উঠতে পারে সুস্বাদু। আপনাদের জন্য করলাপাতার বড়ার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।৪ ঘণ্টা আগে
পৃথিবীর সুখী দেশের তালিকায় গত আট বছর ফিনল্যান্ড তার নাম ধরে রেখেছে। এর কারণ কী? সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, শিক্ষা ও গবেষণার উচ্চহার—এগুলোই কি কারণ? বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন তার উত্তর।৫ ঘণ্টা আগে
কেফিয়াহ্, যা বিশ্বজুড়ে কেফিয়েহ, শেমাঘ কিংবা হাত্তা নামে পরিচিত। কেফিয়াহ্ যদিও শেমাঘ থেকে কিছুটা আলাদা। শেমাঘ তুলা ও উলের সুতা দিয়ে বোনা হয় বলে কেফিয়াহ্র চেয়ে একটু ভারী। অন্যদিকে প্রতিদিন মাথায় ব্যবহারের উপযোগী কাপড় খণ্ড হিসেবে কেফিয়াহ্ তুলনামূলক হালকা হয়ে থাকে।৭ ঘণ্টা আগে
সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়ায় নানা রকম ট্রাভেল হ্যাকস। এর মধ্যে একটি হলো নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য স্যুটকেসের জিপার জিপ টাই দিয়ে বেঁধে ফেলা। তবে এই ভাইরাল টিপসকে ‘অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিমানবন্দরের কর্মীরা।১ দিন আগে