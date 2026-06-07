Ajker Patrika
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ভ্রমণ এখন এক প্রতিযোগিতামূলক খেলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ২১: ২০
ভ্রমণ এখন এক প্রতিযোগিতামূলক খেলা
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট দ্বীপরাষ্ট্র টুভালু। ছবি: দ্য ইকোনমিস্ট

বিশ্বজুড়ে ভ্রমণপ্রেমীদের মধ্যে নতুন এক প্রবণতা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অনেকেই এখন শুধু নতুন জায়গা দেখার জন্য নয়, বরং যত বেশি সম্ভব দেশ ভ্রমণের লক্ষ্য নিয়ে পথে নামছেন। এই ‘কান্ট্রি কাউন্টার’ বা দেশ-গণনাকারী ভ্রমণকারীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট দ্বীপরাষ্ট্র টুভালু এই প্রবণতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। নয়টি ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গঠিত দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে কম পরিদর্শিত দেশগুলোর একটি। সেখানে সপ্তাহে মাত্র কয়েকটি ফ্লাইট যায়, পর্যটন অবকাঠামোও খুব সীমিত। রাজধানী ফুনাফুতির বিমানবন্দরের রানওয়ে বিকেলে স্থানীয়দের পিকনিক ও ফুটবল খেলার মাঠে পরিণত হয়। তবুও এসব সীমাবদ্ধতা দেশপ্রেমী পর্যটকদের আকর্ষণ কমাতে পারেনি।

সম্প্রতি মার্কিন নাগরিক টেড নিমস টুভালু সফর করে তাঁর ভ্রমণ তালিকায় ১৯১ তম দেশ যুক্ত করেছেন। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৩। বিশ্বের সব দেশ ঘুরে দেখার লক্ষ্য নিয়ে তিনি যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নোম্যাডম্যানিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে রেকর্ড ৮২ জন দাবি করেছেন যে তারা বিশ্বের সবগুলো (১৯৩ টি) দেশ ভ্রমণ সম্পন্ন করেছেন।

এ বিষয়ে ইকোনমিস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশভিত্তিক ভ্রমণের এই প্রবণতা নতুন নয়। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ট্রাভেলার্স সেঞ্চুরি ক্লাবে যোগ দিতে অন্তত ১০০টি দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে সংগঠনটির সদস্যসংখ্যা প্রায় দুই হাজারে পৌঁছেছে। পাশাপাশি নোম্যাডম্যানিয়া ও মোস্ট ট্রাভেলড পিপলের মতো ওয়েবসাইটে ভ্রমণকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করছেন এবং দেশ গণনার তালিকায় অবস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করছেন।

মালয়েশিয়ার ভ্রমণকারী ক্যারল ওয়ং সম্প্রতি তার ১৪২ তম দেশ সামোয়া সফর করেছেন। তিনি বলেন, হোস্টেল ও স্থানীয় বাসস্থানে থাকার মাধ্যমে ভ্রমণ আরও সামাজিক ও আনন্দময় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ভ্রমণপ্রেমীরা তথ্য বিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণ করছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব এবং অতিরিক্ত পর্যটনের কারণে জনপ্রিয় গন্তব্য এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত দেশ ও অঞ্চলে যাওয়ার আগ্রহ বাড়ছে। ভ্রমণবিষয়ক প্রতিষ্ঠান স্কিফটের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিদর্শিত ১০টি দেশের আন্তর্জাতিক পর্যটক আগমনের অংশীদারত্ব ১৯৮০ সালের প্রায় ৬০ শতাংশ থেকে ২০২৪ সালে ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে।

সিঙ্গাপুরের ভ্রমণকারী শ্যাং কিয়ান সং বলেন, ‘আমি এমন জায়গা দেখতে পছন্দ করি, যেগুলো এখনো পর্যটকদের ভিড়ে বদলে যায়নি।’ তাঁর মতো অনেকের কাছেই এখন ভ্রমণ শুধু অবকাশ নয়, বরং নতুন দেশ আবিষ্কারের এক রোমাঞ্চকর অভিযান।

বিষয়:

পর্যটকপ্রতিযোগিতাজীবনধারাপর্যটনকেন্দ্রভ্রমণ
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